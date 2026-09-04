Përçarje e madhe brenda LDK-së, zbulohet se janë edhe 6 deputetë të tjerë me hezitime serioze për marrëveshjen Abdixhiku-Kurti
Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri ka thënë se janë edhe gjashtë deputetë të tjerë të kësaj partie me hezitime serioze sa i përket marrëveshjes së arritur mes Lumir Abdixhikut e Albin Kurtit për kandidatin konensual për president. Ai në një intervistë në Vox Kosova mes tjerash zbuloi se Abdixhiku e dinte se…
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Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri ka thënë se janë edhe gjashtë deputetë të tjerë të kësaj partie me hezitime serioze sa i përket marrëveshjes së arritur mes Lumir Abdixhikut e Albin Kurtit për kandidatin konensual për president.
Ai në një intervistë në Vox Kosova mes tjerash zbuloi se Abdixhiku e dinte se emri i Bekim Sejdiut nuk i kishte gjithë votat e LDK-së.
“Më e rëndësishme është LDK për mu se një emër i përveçshëm. Pse duhet me dhanë LDK-në për një emër, pse duhet me u bë më i vlefshëm një emër se 10 vetë. Nuk ka këtu gjashtë vetë, janë edhe gjashtë të tjerë me hezitime serioze që bëjnë 12.
Unë jam me LDK-në, çdo emër është më i vlefshëm për mu. Më i vlefshëm është për mu, se Kujtim Shala nuk ka emër tjetër që unë e diskutoj”, tha ai.