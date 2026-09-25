Qytetari në SHBA debaton me Ballën dhe Bushatin: Çka kërkoni këtu? Si nuk keni turp ?
Edhe Taulant Balla dhe ambasadori i Ramës në SHBA Ervin Bushati janë përballur me qytetarët e revoltuar shqiptarë. “Çka kërkoni këtu? Si nuk keni turp”, u drejtohet qytetari shqiptar. Në videon e publikuar në rrjete sociale ai i pyet për Ramën. Ndërkohë edhe Bushati edhe Balla nisen me vrap drejt hotelit për tu fshehur, pa…
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Edhe Taulant Balla dhe ambasadori i Ramës në SHBA Ervin Bushati janë përballur me qytetarët e revoltuar shqiptarë.
“Çka kërkoni këtu? Si nuk keni turp”, u drejtohet qytetari shqiptar.
Në videon e publikuar në rrjete sociale ai i pyet për Ramën.
Ndërkohë edhe Bushati edhe Balla nisen me vrap drejt hotelit për tu fshehur, pa mundur të kthejnë asnjë përgjigje.