Qytetari në SHBA debaton me Ballën dhe Bushatin: Çka kërkoni këtu? Si nuk keni turp ?

Edhe Taulant Balla dhe ambasadori i Ramës në SHBA Ervin Bushati janë përballur me qytetarët e revoltuar shqiptarë. “Çka kërkoni këtu? Si nuk keni turp”, u drejtohet qytetari shqiptar. Në videon e publikuar në rrjete sociale ai i pyet për Ramën. Ndërkohë edhe Bushati edhe Balla nisen me vrap drejt hotelit për tu fshehur, pa…

Lajme

25/09/2026 09:45

Edhe Taulant Balla dhe ambasadori i Ramës në SHBA Ervin Bushati janë përballur me qytetarët e revoltuar shqiptarë.

“Çka kërkoni këtu? Si nuk keni turp”, u drejtohet qytetari shqiptar.

Në videon e publikuar në rrjete sociale ai i pyet për Ramën.

Ndërkohë edhe Bushati edhe Balla nisen me vrap drejt hotelit për tu fshehur, pa mundur të kthejnë asnjë përgjigje.

YouTube player
YouTube player

Artikuj të ngjashëm

September 25, 2026

Salla mbushet me avokatë – Nis gjykimi në mungesë ndaj 53...

September 25, 2026

“Të shpërbëhet Specialja”, ish-këshilltari i Trumpit: Mendoj që kjo gjykatë është...

September 24, 2026

Trumpi pranon ftesën për Slloveni, Jansa e fton për vizitë në...

September 24, 2026

“Liria ka emër – UÇK”, shqiptarët protestojnë më 26 shtator në...

September 24, 2026

Trump për Erdoganin: Është njeri i fortë, nuk mund të luash me të

September 24, 2026

iPhone 18 Pro dhe Pro Max mbërrijnë në Kosovë, iCore hap para-porositë

Lajme të fundit

Besa Shahini bëhet nënë: Kujdesi në QKUK ka qenë shumë i mirë

Salla mbushet me avokatë – Nis gjykimi në...

“Të shpërbëhet Specialja”, ish-këshilltari i Trumpit: Mendoj që...

Petrol Company ju këshillon: Si të shpenzoni më pak karburant?