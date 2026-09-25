“Është kriminel, ai po na e shet tokën” Vazhdojnë protestat kundër Ramës në Amerikë, shqiptarët kërkojnë nga gjenerali Clark mos ta takojë

Protestues të shumtë janë mbledhur sot në Neë-York të Amerikës ku edhe po brohorasin kundër kryeministrit shqiptar, Edi Rama. Si fillim ata hodhën vezë në drejtim të tij derisa i drejtoheshin me fjalë të shumta si “kriminel”. Pas kësaj, të njëjtit iu drejtaun edhe Taulant Ballës, duke i pyetur zyrtarët e tjerë se pse rrinë…

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25/09/2026 10:27

Protestues të shumtë janë mbledhur sot në Neë-York të Amerikës ku edhe po brohorasin kundër kryeministrit shqiptar, Edi Rama.

Si fillim ata hodhën vezë në drejtim të tij derisa i drejtoheshin me fjalë të shumta si “kriminel”.

Pas kësaj, të njëjtit iu drejtaun edhe Taulant Ballës, duke i pyetur zyrtarët e tjerë se pse rrinë me ta.

Kurse pak minuta më parë protestuesit i janë drejtuar edhe gjeneralit Wesley Clark, duke i kërkuar që të mos e takojë Edi Ramën.

“Mos e tako Edi Ramën, mos iu bashko Edi Ramës. Është kriminal, ai po na e shet tokën tonë- arrestojeni”, iu drejtohen ata gjeneralit Clark.

I njëjti i dëgjoi dhe më pas vazhdoi rrugën./Lajmi.net/

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