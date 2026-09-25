PDK vendos mesazhin “Jo në emrin tim” në Kuvendin Komunal të Prishtinës
Grupi i asamblistëve të Partisë Demokratike të Kosovës ka vendosur mesazhin “Jo në emrin tim” në foltoren e Kuvendit Komunal të Prishtinës, gjatë mbajtjes së punimeve të rregullta të këtij institucioni. Mesazhi është vendosur në foltore në nisje të seancës, duke tërhequr vëmendjen gjatë zhvillimit të punimeve të Kuvendit Komunal, raporton lajmi.net Ky aksion vjen…
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Grupi i asamblistëve të Partisë Demokratike të Kosovës ka vendosur mesazhin “Jo në emrin tim” në foltoren e Kuvendit Komunal të Prishtinës, gjatë mbajtjes së punimeve të rregullta të këtij institucioni.
Mesazhi është vendosur në foltore në nisje të seancës, duke tërhequr vëmendjen gjatë zhvillimit të punimeve të Kuvendit Komunal, raporton lajmi.net
Ky aksion vjen në shenjë mbështetjeje për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët më 16 shtator u dënuan nga Dhomat e Specializuara në Hagë./Lajmi.net/