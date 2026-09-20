“Për çlirimtarët që kanë nevojë për zërin tonë” – Mblidhen edhe sot qytetarët në sheshin “Skënderbeu”, protestohet pas vendimit në Hagë

Në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, sonte nga ora 21:00 do të mbahet sërish protestë kundër aktgjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së. Thirrjen për protestë e ka bërë organizata “Liria ka Emër”, e cila u ka bërë thirrje qytetarëve që të mblidhen në shesh në mbështetje të çlirimtarëve. “Sonte në 21:00, dalim në shesh për ata që…

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20/09/2026 16:42

Në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, sonte nga ora 21:00 do të mbahet sërish protestë kundër aktgjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së.

Thirrjen për protestë e ka bërë organizata “Liria ka Emër”, e cila u ka bërë thirrje qytetarëve që të mblidhen në shesh në mbështetje të çlirimtarëve.

“Sonte në 21:00, dalim në shesh për ata që luftuan për ne. Për lirinë që na e lanë. Për çlirimtarët që sot kanë nevojë për zërin tonë. Mos mungo. Të jemi shumë. Të jemi bashkë”, ka shkruar Lira ka Emër.

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