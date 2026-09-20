Hoxha: Shqipëria, angazhim të palëkundur për reforma dhe progres
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme në Shqipëri, Ferit Hoxha ka ndarë në rrjetin social “X” një videomesazh të kryeministrit Edi Rama mbi angazhimin e Shqipërisë për përmbushjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm. Në mesazhin e tij, Hoxha thekson se sesioni i 81-të i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara është në…
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Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme në Shqipëri, Ferit Hoxha ka ndarë në rrjetin social “X” një videomesazh të kryeministrit Edi Rama mbi angazhimin e Shqipërisë për përmbushjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm.
Në mesazhin e tij, Hoxha thekson se sesioni i 81-të i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara është në zhvillim, ndërsa debati i përgjithshëm nis të martën e ardhshme.
“Përballë një panorame pesimizmi gjeopolitik, pasigurie dhe paparashikueshmërie, Shqipëria vjen e përgatitur, me një ndjenjë të fortë përgjegjësie dhe një angazhim të palëkundur për reforma dhe progres”, shkruan Hoxha.
Ai nënvizon gjithashtu rëndësinë e përmbushjes së angazhimeve, duke theksuar se “premtimet kanë rëndësi, por përmbushja e tyre ka më shumë rëndësi dhe është ajo që bën diferencën”.
Në videomesazhin e publikuar, kryeministri Edi Rama flet për punën e Shqipërisë në drejtim të përmbushjes së Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm.
“Për Shqipërinë, Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm nuk janë një premtim i largët; ato janë një plan pune i përditshëm dhe janë të pandashme nga rrugëtimi ynë drejt Bashkimit Evropian”, shprehet Rama.