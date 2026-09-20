Hoxha: Shqipëria, angazhim të palëkundur për reforma dhe progres

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme në Shqipëri, Ferit Hoxha ka ndarë në rrjetin social “X” një videomesazh të kryeministrit Edi Rama mbi angazhimin e Shqipërisë për përmbushjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm.   Në mesazhin e tij, Hoxha thekson se sesioni i 81-të i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara është në…

Lajme

20/09/2026 16:32

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme në Shqipëri, Ferit Hoxha ka ndarë në rrjetin social “X” një videomesazh të kryeministrit Edi Rama mbi angazhimin e Shqipërisë për përmbushjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm.

 

Në mesazhin e tij, Hoxha thekson se sesioni i 81-të i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara është në zhvillim, ndërsa debati i përgjithshëm nis të martën e ardhshme.

“Përballë një panorame pesimizmi gjeopolitik, pasigurie dhe paparashikueshmërie, Shqipëria vjen e përgatitur, me një ndjenjë të fortë përgjegjësie dhe një angazhim të palëkundur për reforma dhe progres”, shkruan Hoxha.

Ai nënvizon gjithashtu rëndësinë e përmbushjes së angazhimeve, duke theksuar se “premtimet kanë rëndësi, por përmbushja e tyre ka më shumë rëndësi dhe është ajo që bën diferencën”.

Në videomesazhin e publikuar, kryeministri Edi Rama flet për punën e Shqipërisë në drejtim të përmbushjes së Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm.

“Për Shqipërinë, Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm nuk janë një premtim i largët; ato janë një plan pune i përditshëm dhe janë të pandashme nga rrugëtimi ynë drejt Bashkimit Evropian”, shprehet Rama.

Artikuj të ngjashëm

September 20, 2026

Shqiptarja përplaset për vdekje nga kamioni i mbeturinave në Itali, vajza...

September 20, 2026

Nushi: Ata që po kërkojnë unitet janë si Vjosa Osmani, që...

September 20, 2026

Fillon rritja e çmimit të linjave të autobusëve

September 20, 2026

“Për çlirimtarët që kanë nevojë për zërin tonë” – Mblidhen edhe...

September 20, 2026

​Udhëheqësit e shteteve anëtare të OKB-së do të mblidhen në Nju...

September 20, 2026

Shtëpia e Bardhë: Trump nënshkruan projektligjin për sanksionet ndaj Rusisë

Lajme të fundit

Shqiptarja përplaset për vdekje nga kamioni i mbeturinave...

Nushi: Ata që po kërkojnë unitet janë si...

Fillon rritja e çmimit të linjave të autobusëve

“Për çlirimtarët që kanë nevojë për zërin tonë”...