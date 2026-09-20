Fillon rritja e çmimit të linjave të autobusëve
Çmimet e biletave të autobusëve në vend kanë filluar të shënojnë rritje Çmimi i biletës për linjën e autobusëve Gjakovë–Prishtinë–Gjakovë, e operuar nga kompania Armend Tours, do të rritet nga 5 në 6 euro. Lajmi është bërë i ditur përmes një njoftimi drejtuar udhëtarëve, ku thuhet se rritja prej një euroje vjen si pasojë e…
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Çmimet e biletave të autobusëve në vend kanë filluar të shënojnë rritje
Çmimi i biletës për linjën e autobusëve Gjakovë–Prishtinë–Gjakovë, e operuar nga kompania Armend Tours, do të rritet nga 5 në 6 euro.
Lajmi është bërë i ditur përmes një njoftimi drejtuar udhëtarëve, ku thuhet se rritja prej një euroje vjen si pasojë e rritjes së çmimit të derivateve dhe kostove të operimit.
“Ju njoftojmë se çmimi i biletës për linjat Gjakovë–Prishtinë–Gjakovë, të operuara nga Armend Tours, do të rritet nga 5€ në 6€”, thuhet në njoftim.
Kjo rritje vjen në një kohë kur çmimet e naftës kanë shënuar rritje, duke ndikuar edhe në kostot e operimit të kompanive të transportit.