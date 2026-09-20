Fillon rritja e çmimit të linjave të autobusëve

Çmimet e biletave të autobusëve në vend kanë filluar të shënojnë rritje Çmimi i biletës për linjën e autobusëve Gjakovë–Prishtinë–Gjakovë, e operuar nga kompania Armend Tours, do të rritet nga 5 në 6 euro. Lajmi është bërë i ditur përmes një njoftimi drejtuar udhëtarëve, ku thuhet se rritja prej një euroje vjen si pasojë e…

Lajme

20/09/2026 16:43

Çmimet e biletave të autobusëve në vend kanë filluar të shënojnë rritje

Çmimi i biletës për linjën e autobusëve Gjakovë–Prishtinë–Gjakovë, e operuar nga kompania Armend Tours, do të rritet nga 5 në 6 euro.

Lajmi është bërë i ditur përmes një njoftimi drejtuar udhëtarëve, ku thuhet se rritja prej një euroje vjen si pasojë e rritjes së çmimit të derivateve dhe kostove të operimit.

“Ju njoftojmë se çmimi i biletës për linjat Gjakovë–Prishtinë–Gjakovë, të operuara nga Armend Tours, do të rritet nga 5€ në 6€”, thuhet në njoftim.

Kjo rritje vjen në një kohë kur çmimet e naftës kanë shënuar rritje, duke ndikuar edhe në kostot e operimit të kompanive të transportit.

Artikuj të ngjashëm

September 20, 2026

Zjarr në një depo në Fushë Kosovë, zjarrfikësit japin detaje

September 20, 2026

Abdixhiku për identifikimin e viktimave në Zubin Potok: Një hap drejt...

September 20, 2026

Shqiptarja përplaset për vdekje nga kamioni i mbeturinave në Itali, vajza...

September 20, 2026

Nushi: Ata që po kërkojnë unitet janë si Vjosa Osmani, që...

September 20, 2026

​Udhëheqësit e shteteve anëtare të OKB-së do të mblidhen në Nju...

September 20, 2026

Shtëpia e Bardhë: Trump nënshkruan projektligjin për sanksionet ndaj Rusisë

Lajme të fundit

Zjarr në një depo në Fushë Kosovë, zjarrfikësit japin detaje

Abdixhiku për identifikimin e viktimave në Zubin Potok:...

Shqiptarja përplaset për vdekje nga kamioni i mbeturinave...

Nushi: Ata që po kërkojnë unitet janë si...