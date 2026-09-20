Nushi: Ata që po kërkojnë unitet janë si Vjosa Osmani, që doli në mars të “Liria ka Emër” kur i duheshin votat për Presidente – Tash qele gur gojën

Nol Nushi nga PSD, ka komentuar kërkesat për unitet nga analistë dhe akterë të ndryshëm politik pas vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë. Përmes një postimi në Facebook, ai ka thënë se ata qe kërkojnë unitet janë si Vjosa Osmani. “Do qe po lypin medemek unitet, jon si Vjosa Osmani, qe dul ne marsh te…

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20/09/2026 17:03

Nol Nushi nga PSD, ka komentuar kërkesat për unitet nga analistë dhe akterë të ndryshëm politik pas vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë.

Përmes një postimi në Facebook, ai ka thënë se ata qe kërkojnë unitet janë si Vjosa Osmani.

“Do qe po lypin medemek unitet, jon si Vjosa Osmani, qe dul ne marsh te Liria ka Emer kur i vyjshin votat per presidente Sot qile guri gojen. Pra unitetin e kane per veti, me e mlu marren e me i sheshu dallimet. Mos mu verejte!”, ka shkruar Nushi. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

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