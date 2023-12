Peja – Sigal Prishtina, kryendeshja e javës në elitën e basketbollit kosovar Java e 13-të në elitën e basketboll do të sjellë përballjen e rivalëve në basketbollin e Kosovës apo skuadrave me traditë dhe trofe në basketbollin e Kosovës. Takimi i parë i së shtunës është ndërmjet Trepçës dhe Bashkimit, që pritet të jetë shumë interesant. Mitrovicasit janë në vendin e parë me dhjetë fitore e dy…