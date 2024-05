Vuçiq uron Pashkët me mesazh provokues për Kosovën Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq ka uruar sot besimtarët për Pashkët ortodokse, me mesazh provokues për shtetin e Kosovës. “Ne do të vazhdojmë të luftojmë fuqishëm dhe me vendosmëri për ruajtjen e tërësisë territoriale të Serbisë me të shenjtën tonë të shenjtë Kosovën dhe M… si pjesë përbërëse të saj”, ka thënë Vuçiq, njofton kabineti…