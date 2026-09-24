PDK përkujton Afrim Bunjakun në trevjetorin e rënies: Lavdi e përjetshme Heroit të Kosovës

Partia Demokratike e Kosovës ka përkujtuar sot rreshterin e Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, në trevjetorin e rënies së tij në Banjskë. Përmes një postimi në Facebook, PDK-ja ka nderuar figurën e Bunjakut, i cili u vra më 24 shtator 2023 në krye të detyrës, gjatë sulmit në Banjskë. “E përjetshme qoftë lavdia për Heroin…

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24/09/2026 11:54

Partia Demokratike e Kosovës ka përkujtuar sot rreshterin e Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, në trevjetorin e rënies së tij në Banjskë.

Përmes një postimi në Facebook, PDK-ja ka nderuar figurën e Bunjakut, i cili u vra më 24 shtator 2023 në krye të detyrës, gjatë sulmit në Banjskë.

“E përjetshme qoftë lavdia për Heroin Afrim Bunjaku!”, ka shkruar PDK-ja.

Në mesazhin e saj, partia e ka cilësuar Bunjakun si “Heroin e Kosovës”, duke theksuar se sakrifica e tij përfaqëson guximin, përkushtimin dhe dashurinë për atdheun.

“Emri dhe vepra e tij do të mbeten përherë në historinë e shtetit tonë”, thuhet në postimin e PDK-së. /Lajmi.net/

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