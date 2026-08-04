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Kurti arrin në Kuvend për t’u takuar me Abdixhikun: Ne kemi mjaftueshëm mbështetje sa i...

Pasi u regjistrua si deputet, flet Musliu: Do të mundohem t’ia jap hakun këtij amaneti

Hoxhë Osman Musliu bëri të ditur se është regjistruar zyrtarisht si deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës “Do të mundohem t’ia jap hakun këtij amaneti, me punë të ndershme, me fjalë me peshë dhe me përfaqësim dinjitoz”, shkroi ai. Shkrimi i tij: Dje me 03.08.2026 u regjistrova zyrtarisht si deputet i Kuvendit të Republikës…

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04/08/2026 18:30

Hoxhë Osman Musliu bëri të ditur se është regjistruar zyrtarisht si deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës

“Do të mundohem t’ia jap hakun këtij amaneti, me punë të ndershme, me fjalë me peshë dhe me përfaqësim dinjitoz”, shkroi ai.

Shkrimi i tij:

Dje me 03.08.2026 u regjistrova zyrtarisht si deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Falënderoj secilin që ma besoi votën dhe secilin që mendoi se zëri im mund të jetë zëri i tyre në Kuvend. Do të mundohem t’ia jap hakun këtij amaneti, me punë të ndershme, me fjalë me peshë dhe me përfaqësim dinjitoz.

Zoti iu nderoftë të gjithëve e dalshim faqebardhë!

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