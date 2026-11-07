Pas vrasjes së Arlindës, vetëm një dorëheqje në nivelet e larta institucionale
Vrasja e Arlinda Zekajt në Vitomiricë të Pejës ka nxitur reagime të shumta dhe kërkesa për përgjegjësi në institucionet e Kosovës. Deri më 7 nëntor, si pasojë e këtij rasti, një drejtues i lartë institucional ka dhënë dorëheqje, ndërsa 13 zyrtarë policorë dhe prokurorë janë pezulluar nga detyra. Arlinda Zekaj, 49-vjeçare, u vra më 25…
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Vrasja e Arlinda Zekajt në Vitomiricë të Pejës ka nxitur reagime të shumta dhe kërkesa për përgjegjësi në institucionet e Kosovës. Deri më 7 nëntor, si pasojë e këtij rasti, një drejtues i lartë institucional ka dhënë dorëheqje, ndërsa 13 zyrtarë policorë dhe prokurorë janë pezulluar nga detyra.
Arlinda Zekaj, 49-vjeçare, u vra më 25 tetor 2026 në Vitomiricë të Pejës. Për vrasjen e saj dyshohet kunati, Albert Sylaj, i cili është arrestuar dhe ndodhet në paraburgim, transmeton lajmi.net.
Rasti shkaktoi reagime të mëdha pasi u bë e ditur se viktima kishte kërkuar ndihmë nga institucionet për shkak të dhunës dhe kërcënimeve që pretendonte se po përjetonte.
Sipas raportimeve, më 23 tetor ajo i ishte drejtuar Prokurorisë Themelore në Pejë, duke kërkuar ndërhyrje për shkak të rrezikut ndaj saj. Edhe ditën e vrasjes, ajo kishte raportuar sërish dhunë në familje.
Pas ngjarjes, Policia e Kosovës dhe sistemi prokurorial ndërmorën masa ndaj zyrtarëve që kishin trajtuar rastin.
Më 29 tetor u pezulluan 11 zyrtarë policorë, përfshirë drejtues të policisë në rajonin e Pejës, komandantë dhe hetues. Po ashtu, Këshilli Prokurorial i Kosovës vendosi pezullimin e kryeprokurores së Pejës, Lumturije Vuçetaj, dhe prokurores Arlinda Nallbani Gacaferri.
Një ditë më vonë, më 30 tetor, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, dha dorëheqje, duke e cilësuar vendimin si përgjegjësi morale.
Hoxha deklaroi se largimi i tij lidhej me dorëheqjen morale, ndërsa nuk dha detaje të tjera për përgjegjësinë e tij në trajtimin e rastit.
Ndërkohë, kërkesat për dorëheqje nuk janë kufizuar vetëm te drejtuesit e policisë. Protestuesit dhe aktivistët kanë kërkuar përgjegjësi edhe nga ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, dhe ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla.
Megjithatë, asnjëri prej tyre nuk ka dhënë dorëheqje.
Sveçla, më 30 tetor, konfirmoi pezullimin e 11 zyrtarëve policorë dhe kërkoi që hetimet të vazhdojnë deri në përcaktimin e përgjegjësive.
“Asnjë uniformë, asnjë gradë dhe asnjë pozitë komanduese nuk mund të shërbejë si mburojë ndaj përgjegjësisë”, deklaroi ai.
Në anën tjetër, Gërvalla tha se dorëheqja e saj nuk do të ndihmonte në zbardhjen e përgjegjësive institucionale.
“Po të konsideroja që dorëheqja do të ishte mekanizmi për të cilin do të kontribuonim për një identifikim më të saktë, më të shpejtë dhe më të thellë të përgjegjësive për veprim dhe mosveprim, unë do të kisha dhënë dorëheqje”, deklaroi ministrja.
Më 28 tetor, kryeministri Albin Kurti kishte pranuar se në trajtimin e rastit kishte pasur dështime institucionale.
“Qartazi shihet se ka pasur një zinxhir sistemor lëshimesh nga institucionet përgjegjëse për sigurinë dhe drejtësinë”, kishte deklaruar Kurti.
Ndërkohë, më 30 tetor, Gërvalla prezantoi një raport për veprimet e institucioneve në rastin e Zekajt. Sipas gjetjeve të paraqitura, viktima kishte raportuar dhunën që nga 10 korriku, ndërsa institucionet kishin pasur informacione për rrezikun ndaj saj.
Raporti evidentoi vonesa në zbatimin e masave mbrojtëse nga policia, mangësi në trajtimin e rastit nga prokuroria dhe vonesa në procedurat gjyqësore. U evidentuan gjithashtu mangësi në koordinimin e Qendrës për Punë Sociale.
Pas këtyre zhvillimeve, Kuvendi i Kosovës miratoi më 26 tetor një rezolutë për hetimin e rastit dhe parandalimin e dhunës ndaj grave, me 67 vota për.
Më pas u themelua Komisioni Hetimor Parlamentar, i cili u konstituua më 2 nëntor. Komisioni përbëhet nga 11 anëtarë dhe ka mandat deri në gjashtë muaj. Kryesues i tij është Burim Ramadani nga AAK-ja.
Komisioni pritet të shqyrtojë veprimet e institucioneve, nga raportimet e para të viktimës deri te reagimi i policisë, prokurorisë, gjykatave dhe institucioneve të tjera.
Ndërkohë, sipas të dhënave të publikuara për periudhën janar-shtator 2026, në Kosovë janë raportuar 2 mijë e 52 raste të dhunës në familje, ku 1 mijë e 626 viktima kanë qenë gra.
Rasti i Arlinda Zekajt ka rikthyer në vëmendje çështjen e përgjegjësisë institucionale dhe efektivitetin e mekanizmave për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje.
Deri më 7 nëntor, përveç dorëheqjes së Gazmend Hoxhës, nuk është bërë e ditur ndonjë dorëheqje tjetër në nivelet e larta politike. Ndërsa pezullimet dhe hetimet janë në vazhdim, përgjegjësia përfundimtare e zyrtarëve të përfshirë ende nuk është përcaktuar./lajmi.net/