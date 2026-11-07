Konjufca dënon sulmin në Poloni, e falënderon Ministria polake

Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, e ka dënuar sulmin e sotëm në Krakov të Polonisë, ku të paktën 6 persona vdiqën dhe disa të tjerë u plagosen. Në një postim, Konjufca i shprehu ngushëllime homologut të tij, duke thënë se Republika e Kosovës solidarizohet me popullin polak, shkruan IndeksOnline. “I shpreh…

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07/11/2026 20:04

Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Glauk Konjufca, e ka dënuar sulmin e sotëm në Krakov të Polonisë, ku të paktën 6 persona vdiqën dhe disa të tjerë u plagosen.

Në një postim, Konjufca i shprehu ngushëllime homologut të tij, duke thënë se Republika e Kosovës solidarizohet me popullin polak, shkruan IndeksOnline.

“I shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta homologut tim, zv. kryeministrit dhe ministrit të Jashtëm Radoslaw Sikorski, dhe popullit të Polonisë. Mendimet tona janë me familjet që kanë humbur të dashurit e tyre. U urojmë të gjithë të plagosurve shërim të shpejtë dhe të plotë. Republika e Kosovës solidarizohet me Poloninë në këtë moment pikëllimi” shkroi Konjufca.

Përgjigjja nga diplomacia polake ishte e shpejtë, duke e falënderuar Konjufcën për ngushëllimet.

“Ne i vlerësojmë thellësisht ngushëllimet dhe solidaritetin tuaj” shkroi Ministria e Punëve të Jashtme e Polonisë.

Kujtojmë se sot, në sheshin e Krakovit, ndodhi një sulm nga një person i armatosur, që fillimisht hyri me veturë në shesh duke goditur këmbësorë, e më pas filloi të shtënat me armë.

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