Erdogan dhe Trump zhvillojnë bisedë telefonike, çka u diskutua?
Recep Tayyip Erdogan zhvilloi një bisedë telefonike me Donald Trump , gjatë së cilës ata diskutuan, ndër të tjera, marrëdhëniet dypalëshe, tensionin midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit dhe luftën në Ukrainë. Sipas një deklarate nga presidenca turke, të dy udhëheqësit shkëmbyen mendime mbi zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare, ndërsa Erdogan shprehu besimin e tij se…
Bota
Recep Tayyip Erdogan zhvilloi një bisedë telefonike me Donald Trump , gjatë së cilës ata diskutuan, ndër të tjera, marrëdhëniet dypalëshe, tensionin midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit dhe luftën në Ukrainë.
Sipas një deklarate nga presidenca turke, të dy udhëheqësit shkëmbyen mendime mbi zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare, ndërsa Erdogan shprehu besimin e tij se bashkëpunimi midis Ankarasë dhe Uashingtonit do të vazhdojë dhe do të forcohet në periudhën e ardhshme.
Presidenti turk vuri në dukje gjithashtu se do të bëhen përpjekje të mëtejshme për t’i dhënë një shtysë të re marrëdhënieve midis dy vendeve. Referencë e veçantë iu bë tensionit midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, ku Erdogan nënvizoi nevojën për t’i dhënë fund konfrontimit. Siç tha ai, Turqia do të vazhdojë të bëjë përpjekje për të arritur paqen.
Lufta midis Rusisë dhe Ukrainës u diskutua gjithashtu gjatë bisedës. Erdogan shprehu shpresën se intensifikimi i intensifikuar i nismave diplomatike për t’i dhënë fund luftës do të ketë një rezultat pozitiv. Në të njëjtën kohë, ai theksoi rëndësinë e forcimit të kontakteve si me Ukrainën ashtu edhe me Rusinë.