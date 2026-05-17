Pak para se të përfundoj afati, KQZ pranon mbi 117 mijë kërkesa për regjistrim për votim jashtë Kosovës
Periudha 12 ditore për regjistrimin e votuesve jashtë vendit, për zgjedhjet e 7 qershorit do të përmbyllet në mesnatë. Evidencat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri në paraditen e sotme vënë në pah se janë pranuar mbi 117 mijë kërkesa për regjistrim, prej të cilave janë pranuar rreth 100 mijë, ndërkohë që 7 mijë janë refuzuar e mbi 10 mijë janë në pritje për shqyrtim.
“Sonte në mesnatë, më 17 maj, do të përfundojë periudha 12-ditore për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës. Gjatë kësaj periudhe, në momentin e regjistrimit votuesit kanë mundur të përcaktohen individualisht për mënyrën e votimit, qoftë për të votuar fizikisht në ndonjërën nga përfaqësitë diplomatike apo për të votuar përmes postës”, tha Valmir Elezi, zëdhënës i KQZ-së.
Numri më i madh i votuesve, mbi 76 mijë, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë përzgjedhur të votojnë përmes postës, ndërkohë që rreth 23 mijë të tjerë fizikisht në ambasada apo konsullata.
Shtetet me numrin më të madh të votuesve të regjistruar janë: Gjermania, Zvicra, Franca, Suedia, Austria, Britania e shtete të tjera.
Edhe shtetasit e Kosovës të cilët ditën e zgjedhjeve të 7 qershorit ndodhen jashtë shtetit, gjithashtu do ta kenë mundësinë të votojnë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ua ka mundësuar këtyre shtetasve, të bëjnë regjistrimin gjatë periudhës për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës, e cila ka filluar më 6 maj dhe do të përfundojë sot më 17 maj. Procedura e regjistrimit është e njëjtë me atë për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës.