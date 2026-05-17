Kurti në Gjakovë e fajëson opozitën për zgjedhjet e 7 qershorit: Ata duan ta lodhin popullin, por populli nuk lodhet
Kandidati i Vetëvendosjes për Kryeminsitër, Albin Kurti, në Gjakovë aty ku po prezanton kandidatët për deputetë, është shprehur se lista e tyre nuk është bërë mbi baza të interesave, por është krejt ndryshe. “Është krejt absurde të kërkosh votën e qytetarve duke bllokuar qeverinë. Ti detyrosh një million qytetarë që të dalin sërish në zgjedhje.…
Lajme
Kandidati i Vetëvendosjes për Kryeminsitër, Albin Kurti, në Gjakovë aty ku po prezanton kandidatët për deputetë, është shprehur se lista e tyre nuk është bërë mbi baza të interesave, por është krejt ndryshe.
“Është krejt absurde të kërkosh votën e qytetarve duke bllokuar qeverinë. Ti detyrosh një million qytetarë që të dalin sërish në zgjedhje. Ata dëshirojnë ta lodhin popullin, por populli nuk lodhet. Në historikun tonë ka pasur lista që ngjanin në transaksione intresash, por listat të tilla kanë dështuar gjithmonë. Krejt ndryshe është lista Lëvizja Vetëvendosje, Alternativa, Guxo dhe PShDK”, ka thënë Kurti.
Ndryshe, në listën e Vetëvendosjes ndodhet, Adelina Tërshani, feministe, Osman Musliu imam, e Fatos Geci që kërkoi burg të përjetshëm për Hashim Thaçin në Hagë.