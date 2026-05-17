U përurua Unaza e brendshme e kryeqytetit, vlerësohet projekt madhor që lehtëson trafikun
U përurua Unaza e brendshme e kryeqytetit, një prej projekteve më të mëdha infrastrukturore që synon lehtësimin e qarkullimit dhe përmirësimin e lëvizjes në kryeqytet.
Ceremonia e hapjes u mbajt në fund të rrugës “Nora e Hotit”, në vendlidhjen me Unazën Qendrore, pranë urës në drejtim të rrethrrotullimit të “Dukagjinit”.
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, tha se projekti ka qenë një investim madhor për kryeqytetin dhe se realizimi i tij ka kërkuar punë të gjatë.
“Është një projekt madhor për kryeqytetin, që jemi duke punuar kogja një kohë të gjatë. Edhe sot po e përurojmë, po e bëjmë hapjen. Ishim edhe më poshtë, kemi përveç asfaltimit, është edhe ndriçimi, edhe pjesë për këmbësorë. Është një aks kyç për kryeqytetin, pra Unaza e Brendshme, e cila do t’i ndihmojë shumë edhe trafikut në kryeqytet. Është një prej projekteve madhore. Tash edhe do të bëjmë pak një ndryshim të lëvizjes të trafikut si rezultat edhe i këtij projekti të madh, i cili do t’i ndihmojë shumë trafikut në këtë pjesë të kryeqytetit”, tha Rama.
Ai tha se tashmë synim mbetet realizimi i Unazës së madhe të kryeqytetit, projekt që, sipas tij, ka mbetur pezull prej katër vjetësh.
Kandidatja për presidente nga radhët e LDK-së, Vjosa Osmani, vlerësoi projektin si një investim që ndikon drejtpërdrejt në jetën e qytetarëve dhe në përmirësimin e qarkullimit në kryeqytet.
“Kjo është një e arritur që tregon se kur punohet, kur ka vizion, kur ka projekte, qytetarëve të Prishtinës dhe të gjithë Kosovës u lehtësohet jeta. Ky është një prej projekteve, i cili vërtet e lehtëson qarkullimin në Prishtinën tonë, por, siç e tha edhe kryetari, është me rëndësi që mos të mbetet me kaq, që edhe nga niveli qendror të ketë përkrahje edhe për Unazën e Kryeqytetit edhe projekte të tjera madhore, të cilat janë të domosdoshme, duke filluar nga Prishtina, por edhe në nivel të të gjithë Kosovës”, tha Osmani.
Ndërsa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kandidati për kryeministër, Lumir Abdixhiku, tha se Unaza e Brendshme është projekt me rëndësi strategjike për kryeqytetin.
“Një projekt që, po mos të ishte bllokuar vitin e kaluar me ato vonesat financiare, do të ishte një projekt i vitit të kaluar. Por ja që punët e mbara s’të ndalen, e s’mund të ndalen asnjëherë. Jam i lumtur për këtë projekt kapital si shenjë ikonike e Prishtinës, sepse siç e dini, Unaza e Brendshme e kryeqytetit zgjidh shumë probleme të brendshme të qytetit, por le ta themi qartë, pa Unazën e Jashtme të kryeqytetit Prishtina ende është mangu. Atë që kemi zotuar tashmë si pjesë programore, e rizotojmë edhe njëherë. Pra po, do të mbështesim Unazën e Jashtme të kryeqytetit, do të mbështesim kredinë afatgjatë dhe do të mbështesim të gjitha projektet kapitale në komunën e Prishtinës”, tha Abdixhiku.
Ai shtoi se Prishtina meriton më shumë investime dhe premtoi mbështetje për projektet kapitale të komunës.