Pacolli i “shpall luftë” ligjore Pecit: Do ta çoj në gjykatë në Kosovë dhe Gjermani për deklaratat për dosjen e Jusuf Gërvallës

Ish-kryetari i Aleancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli, ka reaguar ndaj deklaratave të kryetarit të Partisë GUXO, Faton Peci, lidhur me pretendimet për përmendjen e emrit të tij në dosjen gjermane që lidhet me vrasjen e veprimtarit shqiptar Jusuf Gërvalla. Pacolli i ka mohuar me vendosmëri këto pretendime, duke i cilësuar si shpifje që, sipas…

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23/10/2026 18:09

Ish-kryetari i Aleancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli, ka reaguar ndaj deklaratave të kryetarit të Partisë GUXO, Faton Peci, lidhur me pretendimet për përmendjen e emrit të tij në dosjen gjermane që lidhet me vrasjen e veprimtarit shqiptar Jusuf Gërvalla.

Pacolli i ka mohuar me vendosmëri këto pretendime, duke i cilësuar si shpifje që, sipas tij, cenojnë dinjitetin e tij dhe shkaktojnë shqetësim për familjen, veçanërisht për fëmijët e tij.

Ai ka kritikuar Pecin për deklaratat publike, duke theksuar se asnjë funksion publik nuk i jep askujt të drejtën të dëmtojë reputacionin dhe nderin e një personi.

Pacolli ka paralajmëruar se do t’u drejtohet organeve kompetente të drejtësisë në Kosovë dhe Gjermani, me kërkesën që deklaratat të shqyrtohen dhe personat përgjegjës të japin llogari para ligjit.

“Nuk do të hesht, nuk do të tërhiqem dhe nuk do të ndalem së kërkuari qartësi. Do të ndjek çdo rrugë ligjore që përgjegjësit të japin llogari për fjalët e tyre dhe për dëmin që po shkaktojnë”, ka shkruar Pacolli.

Postimi i tij i plotë:

Nga Faton Peci jam atakuar pa asnje arsye dhe padrejtësishte, kerkoj përgjegjësi!

Deklaratat publike të Faton Pecit, në të cilat ai e paraqet zonjën Gërvalla si burimin e akuzave ndaj meje, janë jashtëzakonisht të rënda. I hedh poshtë me vendosmërinë më të madhe këto shpifje të ulëta, primitive dhe të paskrupullta, që cenojnë dinjitetin tim dhe u shkaktojnë dhimbje e shqetësim familjes sime dhe, veçanërisht, fëmijëve të mi.
Është e turpshme që njerëz me përgjegjësi publike të bien në këtë nivel. Përhapja e akuzave të tilla është një sjellje e padenjë, që dëshmon mungesë përgjegjësie dhe respekti për dinjitetin njerëzor. Asnjë post shtetëror nuk i jep askujt të drejtën të shpifë e të shkelë mbi nderin e një njeriu dhe qetësinë e familjes së tij.
Do t’u drejtohem organeve kompetente të drejtësisë në Kosovë dhe në Gjermani, me kërkesën që këto deklarata të shqyrtohen dhe këta persona të mbajnë përgjegjësi përpara ligjit. Për këto akuza janë dënuar më parë shpifës në Zvicër dhe në Gjermani. Edhe zotni Peci ështe denuar pak më parë, për të njejtat shpifje.
Nuk do të hesht, nuk do të tërhiqem dhe nuk do të ndalem së kërkuari qartësi. Do të ndjek çdo rrugë ligjore që përgjegjësit të japin llogari për fjalët e tyre dhe për dëmin që po shkaktojnë.
Dinjitetin tim dhe të familjes sime do ta mbroj me gjithë vendosmërinë time./Lajmi.net/

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