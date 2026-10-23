Kryeprokurori Gashi viziton prokuroritë në Prizren dhe Gjakovë, ngre shqetësimin për vonesat e ekspertizave

Kryeprokurori i Shtetit, Zejnulla Gashi, ka vizituar të enjten Prokurorinë Themelore në Prizren dhe atë në Gjakovë, ku ka diskutuar me prokurorët për rezultatet e punës, ngarkesën me lëndë dhe sfidat që po ndikojnë në efikasitetin e trajtimit të rasteve penale. Në këto vizita, Gashi është shoqëruar nga zëvendëskryeprokurori i Shtetit, Bahri Hyseni, dhe drejtori…

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23/10/2026 17:56

Kryeprokurori i Shtetit, Zejnulla Gashi, ka vizituar të enjten Prokurorinë Themelore në Prizren dhe atë në Gjakovë, ku ka diskutuar me prokurorët për rezultatet e punës, ngarkesën me lëndë dhe sfidat që po ndikojnë në efikasitetin e trajtimit të rasteve penale.

Në këto vizita, Gashi është shoqëruar nga zëvendëskryeprokurori i Shtetit, Bahri Hyseni, dhe drejtori i Përgjithshëm i Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), Sami Istrefi, raporton lajmi.net

Sipas njoftimit të Prokurorit të Shtetit, Gashi i ka informuar prokurorët për veprimet e ndërmarra që nga emërimi i tij, të cilat synojnë përmirësimin e cilësisë së punës dhe mbrojtjen e integritetit dhe dinjitetit të prokurorëve.

Gjatë takimeve, vëmendje e veçantë i është kushtuar mungesës së numrit të mjaftueshëm të prokurorëve dhe ngarkesës me lëndë, si dhe vonesave në kryerjen e ekspertizave nga Instituti i Mjekësisë Ligjore (IML) dhe Agjencia e Kosovës për Forenzikë (AKF).

Lidhur me këto vonesa, Kryeprokurori Gashi ka bërë të ditur se shqetësimet i ka adresuar në institucionet përkatëse, përkatësisht në Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, me qëllim të gjetjes së zgjidhjeve institucionale.

Në fund të vizitave, Gashi u ka kërkuar prokurorëve profesionalizëm dhe rezultate të matshme në trajtimin e rasteve penale, duke u zotuar për mbështetje profesionale dhe institucionale në funksion të forcimit të sundimit të ligjit./Lajmi.net/

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