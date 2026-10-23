Kompany pëson kolaps gjatë stërvitjes, trajneri i gjermanëve dërgohet menjëherë në spital
Trajneri i Bayern Munichut, Vincent Kompany, është dërguar me urgjencë në spital pasi dyshohet se është rrëzuar pas një seance stërvitore të skuadrës bavareze. Sipas raportimeve të mediave gjermane, 40-vjeçari belg është transportuar me ambulancë në një spital në Mynih, ndërsa një helikopter emergjence kishte ateruar më herët në qendrën stërvitore të klubit. Kompany thuhet…
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Trajneri i Bayern Munichut, Vincent Kompany, është dërguar me urgjencë në spital pasi dyshohet se është rrëzuar pas një seance stërvitore të skuadrës bavareze.
Sipas raportimeve të mediave gjermane, 40-vjeçari belg është transportuar me ambulancë në një spital në Mynih, ndërsa një helikopter emergjence kishte ateruar më herët në qendrën stërvitore të klubit.
Kompany thuhet se ditët e fundit ka vuajtur nga një infeksion viral, i cili i kishte shkaktuar probleme fizike, përfshirë vështirësi në ecje dhe ngjitjen e shkallëve. Pavarësisht gjendjes shëndetësore, ai ishte paraqitur në stolin e Bayernit në ndeshjen ndaj Arsenalit në Ligën e Kampionëve, e cila përfundoi 2-2.
Për momentin, nuk ka informacione të konfirmuara zyrtarisht për gjendjen e tij shëndetësore apo shkakun e saktë të incidentit.
Kjo situatë vjen vetëm pak ditë para ndeshjes së radhës së Bayernit në Bundesligë ndaj Freiburgut, e planifikuar për të dielën. Mbetet të shihet nëse trajneri belg do të jetë në gjendje ta drejtojë skuadrën në këtë përballje.