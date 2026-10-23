Fermerët në hall, subvencionet ende pa u paguar – kërkojnë zgjidhje për mbjelljen e grurit

Fermerët në Kosovë po përballen me vështirësi financiare, pasi subvencionet nga Ministria e Bujqësisë ende nuk janë paguar, ndërsa çmimet e naftës, farërave dhe plehrave kimike në treg janë rritur. Ata kërkojnë nga institucionet që të ndërmarrin hapa konkretë për zgjidhjen e problemit të pagesave brenda këtij muaji, në mënyrë që të mund t’i përballojnë…

Lajme

23/10/2026 18:21

Fermerët në Kosovë po përballen me vështirësi financiare, pasi subvencionet nga Ministria e Bujqësisë ende nuk janë paguar, ndërsa çmimet e naftës, farërave dhe plehrave kimike në treg janë rritur.

Ata kërkojnë nga institucionet që të ndërmarrin hapa konkretë për zgjidhjen e problemit të pagesave brenda këtij muaji, në mënyrë që të mund t’i përballojnë shpenzimet për mbjelljen e grurit, raporton lajmi.net

Fermerët shprehin shqetësimin se vonesat në subvencione, të shoqëruara me rritjen e kostove të prodhimit, po ua vështirësojnë përgatitjet për sezonin e ri të mbjelljeve.

Më shumë rreth shqetësimeve të fermerëve dhe kërkesave të tyre mund të mësoni në videon e përgatitur nga Lajmi.net:

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