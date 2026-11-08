Nxirret nga liqeni i Ujmanit vetura që ishte fundosur para një viti, Policia tregon detajet e operacionit

Një automjet që ishte fundosur në liqenin e Ujmanit në rrethana të paqarta është nxjerrë nga uji të dielën, pas një operacioni të përbashkët të Policisë së Kosovës dhe disa institucioneve të tjera. Sipas njoftimit të Policisë, aksioni është zhvilluar më 8 nëntor 2026, në Mitrovicën e Veriut, në bashkëpunim me Ekipin Nacional të Kërkim-Shpëtimit,…

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08/11/2026 14:55

Një automjet ishte fundosur liqenin e Ujmanit rrethana paqarta është nxjerrë nga uji dielën, pas një operacioni përbashkët Policisë Kosovës dhe disa institucioneve tjera.

Sipas njoftimit Policisë, aksioni është zhvilluar 8 nëntor 2026, Mitrovicën e Veriut, bashkëpunim me Ekipin Nacional Kërkim-Shpëtimit, Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave dhe Klubin e Zhytjes “Trepça”.

Operacioni ka nisur rreth orës 10:00, ndërsa orën 12:40 është bërë identifikimi dhe nxjerrja e automjetit nga liqeni.

Policia ka bërë ditur se aksioni u mundësua pas rënies nivelit ujit liqenin e Ujmanit, ndërsa shërbeu edhe si trajnim praktik për pjesëtarët e institucioneve përfshira.

Rasti ishte raportuar 14 tetor 2025, kur pronari kishte njoftuar se vetura e tij, e parkuar jashtë rrugës pranë liqenit, kishte rënë ujë dhe ishte fundosur rrethana paqarta.

Pas nxjerrjes nga liqeni, automjeti i është dorëzuar pronarit legjitim.

Policia ka ritheksuar përkushtimin për bashkëpunim me institucionet e tjera operacione tilla shërbim qytetarëve. /Lajmi.net/

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