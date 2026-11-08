Kryeministri britanik Andy Burnham i dërgon letër urimi Albin Kurtit, thekson partneritetin mes dy vendeve

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka pranuar një letër urimi nga kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Andy Burnham. Lajmi është bërë i ditur përmes një komunikate të Zyrës së Kryeministrit (ZKM), ku bëhet e ditur se Burnham ka vlerësuar marrëdhëniet dhe partneritetin e kahershëm ndërmjet Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar. Në letrën e tij, kryeministri…

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08/11/2026 14:37

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka pranuar një letër urimi nga kryeministri i Mbretërisë Bashkuar, Andy Burnham.

Lajmi është bërë i ditur përmes një komunikate Zyrës Kryeministrit (ZKM), ku bëhet e ditur se Burnham ka vlerësuar marrëdhëniet dhe partneritetin e kahershëm ndërmjet Kosovës dhe Mbretërisë Bashkuar.

letrën e tij, kryeministri britanik ka ritheksuar mbështetjen e vendit tij për zhvillimin e Kosovës si shtet sovran, i pavarur dhe shumëetnik.

“Jemi krenarë kemi qenë ndër vendet e para e njohu pavarësinë e Kosovës. Ne mbetemi mbështetës palëkundur zhvillimit vazhdueshëm Kosovës si shtet sovran, i pavarur dhe shumëetnik”, thuhet letrën e Burnhamit.

Ai ka vlerësuar gjithashtu bashkëpunimin mes dy vendeve promovimin e stabilitetit dhe sigurisë Evropë.

Burnham ka theksuar se Mbretëria e Bashkuar mbetet e përkushtuar ndaj stabilitetit rajonal, drejtësisë ndërkombëtare, llogaridhënies dhe sundimit ligjit.

fund letrës, kryeministri britanik ka shprehur gatishmërinë për vazhduar bashkëpunimin me Kurtin trajtimin e sfidave evropiane, forcimin e ekonomive dhe luftimin e krimit rëndë organizuar.

Ai ka shprehur pritshmërinë partneriteti ndërmjet dy vendeve zgjerohet edhe tej fushat me interes përbashkët. /Lajmi.net/

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