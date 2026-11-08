Aksident i rëndë në Kroaci: Dy të vdekur dhe 33 të plagosur pasi autobusi u përmbys në autostradë

Të paktën dy persona kanë humbur jetën dhe rreth 33 të tjerë janë plagosur pasi një autobus u përplas me një barrierë sigurie dhe u përmbys në një autostradë në Kroaci. Autobusi i mbushur plot po shkonte për në Zagreb kur doli nga autostrada dhe u përplas, tha policia. Komandanti i zjarrfikësve të qarkut të…

Bota

08/11/2026 10:52

Të paktën dy persona kanë humbur jetën dhe rreth 33 të tjerë janë plagosur pasi një autobus u përplas me një barrierë sigurie dhe u përmbys në një autostradë në Kroaci.

Autobusi i mbushur plot po shkonte për në Zagreb kur doli nga autostrada dhe u përplas, tha policia.

Komandanti i zjarrfikësve të qarkut të Zagrebit, Dario Kezeric, tha se rreth 33 persona ishin plagosur, gjashtë prej të cilëve rëndë.

 Në kohën e aksidentit, në bord ndodheshin 33 pasagjerë dhe dy shoferë.

Autobusi kishte targa të Serbisë.

Policia ka nisur një hetim për aksidentin vdekjeprurës.

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