PDK-ja në udhëkryq, analistët paralajmërojnë për ndikimin e grupeve të interesit në garën për kryetar
Partia Demokratike e Kosovës (PDK) po përballet me një proces të rëndësishëm të riorganizimit të brendshëm, pas largimit të Bedri Hamzës nga drejtimi i partisë dhe hapjes së garës për zgjedhjen e kryetarit të ri. Në këtë proces, përveç emrave që po përmenden si kandidatë potencialë, sipas analistëve politike vëmendje duhet të ketë edhe modeli…
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Partia Demokratike e Kosovës (PDK) po përballet me një proces të rëndësishëm të riorganizimit të brendshëm, pas largimit të Bedri Hamzës nga drejtimi i partisë dhe hapjes së garës për zgjedhjen e kryetarit të ri. Në këtë proces, përveç emrave që po përmenden si kandidatë potencialë, sipas analistëve politike vëmendje duhet të ketë edhe modeli i udhëheqjes që do të ndjekë PDK-ja në të ardhmen.
Analisti politik, Blerim Canaj, vlerëson se PDK-ja duhet të shmangë përsëritjen e asaj që ai e konsideron si përvojë negative të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), duke paralajmëruar për ndikimin e grupeve të interesit brenda partisë.
Sipas tij, ende nuk është e qartë nëse PDK-ja synon të ndërtojë një parti të mirëfilltë politike apo një subjekt ku vendimmarrja ndikohet nga interesat e grupeve të caktuara.
Canaj thotë për KosovaPress se drejtimi i ardhshëm i partisë do të varet shumë nga lideri që do të zgjidhet, derisa thekson se Kosovës i duhet një udhëheqës që partinë e sheh si subjekt politik dhe që është në gjendje të ofrojë kandidatin më të mirë për kryeministër.
Ai shpreh gjithashtu dyshimin se disa persona brenda PDK-së nuk e dëshirojnë një parti të fuqishme, e cila do të fitonte zgjedhjet dhe do t’i bënte konkurrencë Albin Kurtit.
Në garën për drejtimin e PDK-së, Canaj thotë se do të dëshironte të shihte figura si Enver Hoxhaj dhe Hajredin Kuçi.
“Unë nuk do të dëshiroja që PDK-ja të kopjojë Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe pastaj ato grupet e interesit brenda partisë të çojnë në shkatërrimin edhe të një partie shtetformuese. Momentalisht, në periudhën që po flasim ne, duket sikur situata është e tillë dhe ka grupe të interesit. Sidoqoftë, ende nuk është e qartë se çfarë po tenton PDK-ja të bëjë. A do t’ia ofrojë Kosovës një parti të mirëfilltë politike? A do t’ia ofrojë Kosovës një shoqatë të gastronomëve apo do t’ia ofrojë Kosovës një parti të grupeve të interesit? Nga lideri të cilin do ta zgjedhë PDK-ja do të varet shumë edhe drejtimi i saj. Çka i duhet Kosovës? Kosovës i duhet një lider që e sheh partinë e tij si parti politike. Pastaj partia ia ofron kandidatin më të mirë të mundshëm shtetit të Kosovës për kryeministër. Momentalisht, përshtypja ime është se disa persona brenda PDK-së nuk e duan një parti e cila thjesht del dhe fiton zgjedhjet dhe që i bën konkurrencë Albin Kurtit. Mirëpo, thjesht e duan një parti për vete aty. Momentalisht, gjithmonë po flas për çështje të interesave të disa personave. Unë në garë do të dëshiroja brenda PDK-së t’i shihja dikë si Enver Hoxhaj dhe Hajredin Kuçi”, tha ai.
Edhe analisti tjetër politik, Arbnor Sadiku, vlerëson se drejtimi i ardhshëm i PDK-së do të përcaktohet nga modeli organizativ dhe politik që do të zgjedhë partia.
Ai përmend Uran Ismailin, Përparim Grudën dhe Enver Hoxhajn si figura të rëndësishme në diskutimet për garën e ardhshme.
Sadiku e lidh Uran Ismailin me grupin e biznesit brenda PDK-së, për të cilin pretendon se politikën e sheh më shumë përmes interesave financiare sesa ideologjisë politike.
Ndërkaq, Përparim Grudën e cilëson si votues autentik të PDK-së, me prejardhje nga Drenica.
Sa i përket Enver Hoxhajt, Sadiku e përshkruan si profesor universitar dhe figurë me përvojë të gjatë në PDK.
Megjithatë, Sadiku vlerëson se gjasat më të mëdha për të marrë drejtimin e PDK-së i kanë Uran Ismaili dhe Përparim Gruda.
Ai thekson se zgjedhja e kryetarit do të tregojë nëse PDK-ja do të funksionojë si një subjekt i ndikuar nga grupet e interesit dhe strukturat e dala nga lufta, apo si një parti e unifikuar, me program, statut dhe një lider të fuqishëm.
“Konsideroj se dy kandidatura të fuqishme do të jenë Uran Ismaili, që e përfaqëson atë grupin e biznesit në PDK, e sheh politikën si para dhe jo si ideologji dhe politikë. Kemi edhe Përparim Grudën, që është votues autentik i PDK-së dhe rrjedh nga një rajon që është Drenica. Kemi edhe zotërinë Enver Hoxhaj, që është profesor universitar dhe është gjatë në PDK. Ai synon të targetojë pjesën e Suharekës dhe Prizrenit dhe të shohë mundësitë e veta. Kandidaturën e tij e shoh si një tendencë për të qenë pastaj nënkryetar i ardhshëm i PDK-së. Kësisoj, shanset më të mëdha konsideroj se do t’i kenë Uran Ismaili dhe Përparim Gruda. Kjo do të varet sesi PDK-ja e sheh veten. A e sheh PDK-në si një shoqëri aksionare të komandantëve apo zonave të UÇK-së dhe e vendos vetëm një administrator për të udhëhequr partinë? Tjetra, a e sheh si një parti të unifikuar me program dhe statut dhe një lider të fuqishëm që mund të ndërtohet në një periudhë të caktuar”, shtoi ai.
PDK-ja ka shpallur zgjedhjet e brendshme partiake pas dorëheqjes së ish-kryetarit, Bedri Hamza. Aktualisht, PDK-në po e udhëheq si ushtruese e detyrës së kryetares Vlora Çitaku.