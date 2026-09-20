Arrestohet në Shtime një person i kërkuar për trafikim me njerëz
Policia e Kosovës ka arrestuar një person të kërkuar në bazë të një urdhërese gjyqësore. Sipas policisë, rasti ka ndodhur më 20 shtator, rreth orës 20:20, në fshatin Godanc i Ulët të Shtimes. Njësia e Hetimeve e Stacionit Policor në Shtime ka arrestuar personin me inicialet B.H., 52 vjeç, i cili ishte i kërkuar…
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Policia e Kosovës ka arrestuar një person të kërkuar në bazë të një urdhërese gjyqësore. Sipas policisë, rasti ka ndodhur më 20 shtator, rreth orës 20:20, në fshatin Godanc i Ulët të Shtimes.
Njësia e Hetimeve e Stacionit Policor në Shtime ka arrestuar personin me inicialet B.H., 52 vjeç, i cili ishte i kërkuar në bazë të një urdhërese të lëshuar nga Gjykata Themelore në Ferizaj.
Sipas urdhëresës, personi ishte dënuar me 3 vjet e 6 muaj burgim për veprën penale “trafikim me njerëz”.
Sipas njoftimit, pas përfundimit të procedurave, i arrestuari është dërguar në qendrën e paraburgimit për vuajtjen e dënimit.