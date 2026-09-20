“Duhet të sillen mirë”, Trump paralajmëron Iranin: Ose marrëveshje, ose do t’ju shkatërrojmë
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, duket se po shqyrton seriozisht mundësinë e përshkallëzimit të konfliktit me Iranin. Vendimi, sipas tij, pritet të merret së shpejti, ndërsa kthimi i parakohshëm nga fundjava në Camp David ka shtuar spekulimet për një zhvillim të mundshëm ushtarak. Në një intervistë telefonike të dielën për Fox News, Trump…
Bota
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, duket se po shqyrton seriozisht mundësinë e përshkallëzimit të konfliktit me Iranin.
Vendimi, sipas tij, pritet të merret së shpejti, ndërsa kthimi i parakohshëm nga fundjava në Camp David ka shtuar spekulimet për një zhvillim të mundshëm ushtarak.
Në një intervistë telefonike të dielën për Fox News, Trump përmendi tre skenarë për Iranin: arritjen e një marrëveshjeje me Shtetet e Bashkuara, lejimin e përkeqësimit të situatës ekonomike të vendit ose, siç u shpreh ai, “shkatërrimin” e Iranit.
“Pyetja ime është: kur dhe nëse do ta shkatërroj të gjithë vendin?”, tha Trump, duke shtuar: “Më mirë të sillen mirë.”
Deklaratat e presidentit amerikan vijnë në një kohë kur konflikti mes SHBA-së dhe Iranit ka hyrë në muajin e shtatë. Trump ka sinjalizuar në mënyrë të përsëritur se po shqyrton dy mundësi kryesore: intensifikimin e operacioneve ushtarake ose arritjen e një marrëveshjeje të re me Teheranin.
Më herët gjatë javës, Trump i tha Axios se përballet me “një vendim të rëndësishëm” lidhur me mundësinë e “shkatërrimit” të regjimit iranian.