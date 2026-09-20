Përparim Rama e shpërndan fotografinë virale të protestës për ish-krerët e UÇK-së
Për natën e pestë rreshtë kanë vazhduar protestat në Prishtinë kudnër verdiktit të Gjyaktës Speciale për ish-krerët e UÇK-së. Prrotestave i janë bashkuar mijëra qyetarë dhe po mbahen çdo natë nga ora 21:00. Fotografia e 20 shtatorit u bë virale, ku shihet një flamur gjigantë kombëtar me logon e UÇK-së i rrethhuar nga mijëra qytetarë.…
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Për natën e pestë rreshtë kanë vazhduar protestat në Prishtinë kudnër verdiktit të Gjyaktës Speciale për ish-krerët e UÇK-së.
Prrotestave i janë bashkuar mijëra qyetarë dhe po mbahen çdo natë nga ora 21:00.
Fotografia e 20 shtatorit u bë virale, ku shihet një flamur gjigantë kombëtar me logon e UÇK-së i rrethhuar nga mijëra qytetarë.
Kjo fotografi u shpërnda në Facebook edhe nga kryetari i Prishtinës Përparim Rama, i cili në formë mbështetjeje për protestat këto foto e ka vendosur në kopertinë të profilit të tij.