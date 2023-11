Një pushkë, një scorpion, pistoleta e karikatorë – arrestohen dy persona në Prishtinë, u gjendet një ‘mal’ armatim

Dy persona janë arrestuar dje në Prishtinë, për shkak të kryerjes së veprës penale ‘armëmbajtje pa leje’.

Të njëjtëve gjatë kontrollit në shtëpinë e tyre u janë gjetur: Një armë Scorpion, një pushkë gjuetie, dy revole, fishekë e gjësende të tjera.

“Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovar pasi që gjatë kontrollit në shtëpinë e tyre janë gjetur dhe konfiskuar: një pushkë gjuetie, 57 copa fishekë të pushkës së gjuetisë, një këllëf i pushkës së gjuetisë, një Scorpion, Mod 92 Fs në formë të shkrebzës, dy revole, 43 copa fishekë, 26 copa fishekë me gaz, tre karikatorë të ndryshëm, 3 spreja, 2 spreja për pastrimin e armëve, 1 këllëf i pistoletës, 3 thika me këllëf dhe 1 brisk të vogël. Pas intervistimit me vendim të prokurorit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje”, thuhet në njoftimin e PK-së.