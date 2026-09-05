Roth: S’e kisha menduar që do ta shihja një kriminel lufte duke u nderuar në Beograd

Ish-ministri gjerman, Michael Roth, ka thënë se kurrë nuk e kishte menduar se do të shihte një kriminel luftë të dënuar dhe përgjegjësin për gjenocidin në Srebrenicë që të pritej me nderime shtetërore në Beograd. Roth ka thënë se nderimi i trupit ta pajetë të kriminelit Ratko Mlladiq tregon se sa larg është Serbia nga…

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05/09/2026 10:35

Ish-ministri gjerman, Michael Roth, ka thënë se kurrë nuk e kishte menduar se do të shihte një kriminel luftë të dënuar dhe përgjegjësin për gjenocidin në Srebrenicë që të pritej me nderime shtetërore në Beograd.

Roth ka thënë se nderimi i trupit ta pajetë të kriminelit Ratko Mlladiq tregon se sa larg është Serbia nga pajtimi që i nevojitet Ballkanit Perëndimor.

“Nuk e kisha menduar kurrë se do të shihja një kriminel lufte të dënuar, njeriun përgjegjës për gjenocidin e Srebrenicës, të merrte nderime shtetërore në Beograd. Kjo tregon se sa larg është Serbia nga pajtimi që i nevojitet kaq shumë Ballkanit Perëndimor. Faleminderit të gjithë serbëve që e kundërshtojnë publikisht këtë turp”, ka shkruar Roth.

 

 

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