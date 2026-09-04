Aktakuzë ndaj Andrew Tate në Rumani, akuzohet për trafikim të të miturve dhe pastrim parash
Prokurorët rumunë kanë ngritur aktakuzë ndaj influencuesit Andrew Tate, nën akuzat për trafikim të të miturve, pastrim parash, marrëdhënie seksuale me një të mitur dhe manipulim të dëshmitarëve. Vëllai i tij, Tristan Tate, akuzohet për bashkëpunim në disa prej veprave penale. Sipas Prokurorisë kundër Krimit të Organizuar në Rumani, DIICOT, njëra nga viktimat ishte 15…
Bota
Prokurorët rumunë kanë ngritur aktakuzë ndaj influencuesit Andrew Tate, nën akuzat për trafikim të të miturve, pastrim parash, marrëdhënie seksuale me një të mitur dhe manipulim të dëshmitarëve. Vëllai i tij, Tristan Tate, akuzohet për bashkëpunim në disa prej veprave penale.
Sipas Prokurorisë kundër Krimit të Organizuar në Rumani, DIICOT, njëra nga viktimat ishte 15 vjeçe kur Andrew Tate dyshohet se e joshi në Britani në vitin 2012. Ajo pretendohet se më pas u dërgua në Bukuresht dhe u detyrua përmes dhunës fizike e presionit psikologjik të prodhonte përmbajtje pornografike.
Në aktakuzë pretendohet se Tristan Tate përdori dhunë fizike ndaj viktimës, ndërsa vëllezërit kontrollonin pjesën më të madhe të të ardhurave të gjeneruara nga aktiviteti i saj në videochat.
Sipas prokurorëve, Andrew dhe Tristan Tate përfituan rreth 1.25 milionë dollarë, përkatësisht afro 80 për qind të të ardhurave të viktimës. Ata dyshohet se tentuan t’i pastronin paratë përmes blerjes së katër automjeteve luksoze.
Vëllezërit Tate i kanë mohuar vazhdimisht akuzat. Avokati i tyre në Rumani, Eugen Vidineac, deklaroi se mbrojtja do ta shqyrtojë aktakuzën dhe do të kundërshtojë çdo mangësi të mundshme në prova ose procedurë.
Andrew dhe Tristan Tate aktualisht ndodhen në Shtetet e Bashkuara, ku po zhvillohet një proces lidhur me kërkesën e Britanisë për ekstradimin e tyre. Në Britani ata përballen me akuza që lidhen me përdhunimin.
Aktakuza e re duhet fillimisht të shqyrtohet nga dhoma paraprake e gjykatës rumune, e cila do të vlerësojë ligjshmërinë e procedurave dhe provave, para se çështja të kalojë në gjykim.
Të dy mbeten të pafajshëm në aspektin ligjor derisa të merret një vendim përfundimtar nga gjykata.