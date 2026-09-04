Trump për Nënë Terezën: Ajo përfaqësonte më të mirën tek secili prej nesh

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, kishte vlerësuar lart figurën dhe veprën e Nënë Terezës, duke e cilësuar atë si një grua të shenjtë dhe të devotshme. Në një deklaratë të bërë me rastin e shenjtërimit të Nënë Terezës, Trump tha se ajo kishte ndihmuar të uriturit, të pastrehët dhe njerëzit në nevojë, duke…

Bota

04/09/2026 23:33

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, kishte vlerësuar lart figurën dhe veprën e Nënë Terezës, duke e cilësuar atë si një grua të shenjtë dhe të devotshme.

Në një deklaratë të bërë me rastin e shenjtërimit të Nënë Terezës, Trump tha se ajo kishte ndihmuar të uriturit, të pastrehët dhe njerëzit në nevojë, duke e cilësuar atë si shembull të humanizmit dhe përkushtimit.

“Nënë Tereza u dha ushqim të uriturve, strehim të pastrehëve dhe arsimim atyre në nevojë. Ajo përfaqësonte më të mirën tek secili prej nesh.”

Trump kishte shprehur gjithashtu kënaqësinë që katolikët në mbarë botën po bashkoheshin për të nderuar jetën e Nënë Terezës, duke e cilësuar atë si një figurë të veçantë për përulësinë, bujarinë dhe devotshmërinë e saj.

Pwrndryshe, Nënë Tereza u shpall shenjtore në vitin 2016, konkretisht më 4 shtator 2016, nga Papa Françesku në Sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan.

Artikuj të ngjashëm

September 4, 2026

Aktakuzë ndaj Andrew Tate në Rumani, akuzohet për trafikim të të...

September 4, 2026

JD Vance: Me Iranin nuk është më një luftë, përplasjet e...

Lajme të fundit

E shtuna me diell dhe temperatura deri në 34 gradë Celsius

Ish-i burgosuri në rastin “Panda”, Vllaznim Përgjegjaj kërkon...

Mourinho i Real Madridit njoftohet me humbjen e...

“Aksion i planifikuar prej muajsh, në bashkëpunim me...