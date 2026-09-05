Ischinger: Kos me të drejtë anuloi vizitën në Beograd, çfarë akti i neveritshëm të nderosh një vrasës masiv

Diplomati gjerman, Wolfgang Ischinger, ka thënë se me plotë të drejtë Komisionerja e BE-së, Marta Kos, ka anuluar vizitën e saj në Beograd pas nderimit që Serbia ia ka bërë kriminelit të dënuar të luftës, Ratko Mlladiq. Ischinger ka thënë se një akt i tillë i nderimit të një vrasësi masiv është i neveritshëm dhe…

Lajme

05/09/2026 11:56

Diplomati gjerman, Wolfgang Ischinger, ka thënë se me plotë të drejtë Komisionerja e BE-së, Marta Kos, ka anuluar vizitën e saj në Beograd pas nderimit që Serbia ia ka bërë kriminelit të dënuar të luftës, Ratko Mlladiq.

Ischinger ka thënë se një akt i tillë i nderimit të një vrasësi masiv është i neveritshëm dhe ka pyetur nëse presidenti serb, Aleksander Vucic, iu ka kërkuar falje familjeve të viktimave.

“Marta Kos ka plotësisht të drejtë. Çfarë akti i neveritshëm të përpiqesh të nderosh kujtimin e një vrasësi masiv të dënuar. A u ka kërkuar falje Presidenti Vuçiç familjeve të viktimave?” ka shkruar Ischinger.

 

Artikuj të ngjashëm

September 5, 2026

Arrestohet Jozi, Policia e Shqipërisë publikon pamjet!

September 5, 2026

Vuçiqi i frikësuar nga mundësia e lirimit të Thaçit: Nga kanalet...

September 5, 2026

Ish-luftëtarët e Dukagjinit nesër bëhen bashkë në Gllogjan: 7 Zona, 7...

September 4, 2026

Trump për Nënë Terezën: Ajo përfaqësonte më të mirën tek secili...

September 4, 2026

Aktakuzë ndaj Andrew Tate në Rumani, akuzohet për trafikim të të...

September 4, 2026

JD Vance: Me Iranin nuk është më një luftë, përplasjet e...

Lajme të fundit

Arrestohet Jozi, Policia e Shqipërisë publikon pamjet!

Vuçiqi i frikësuar nga mundësia e lirimit të...

Ish-luftëtarët e Dukagjinit nesër bëhen bashkë në Gllogjan:...

UP-ja fiton një betejë për pronën në zonën...