Ischinger: Kos me të drejtë anuloi vizitën në Beograd, çfarë akti i neveritshëm të nderosh një vrasës masiv
Diplomati gjerman, Wolfgang Ischinger, ka thënë se me plotë të drejtë Komisionerja e BE-së, Marta Kos, ka anuluar vizitën e saj në Beograd pas nderimit që Serbia ia ka bërë kriminelit të dënuar të luftës, Ratko Mlladiq. Ischinger ka thënë se një akt i tillë i nderimit të një vrasësi masiv është i neveritshëm dhe…
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Diplomati gjerman, Wolfgang Ischinger, ka thënë se me plotë të drejtë Komisionerja e BE-së, Marta Kos, ka anuluar vizitën e saj në Beograd pas nderimit që Serbia ia ka bërë kriminelit të dënuar të luftës, Ratko Mlladiq.
Ischinger ka thënë se një akt i tillë i nderimit të një vrasësi masiv është i neveritshëm dhe ka pyetur nëse presidenti serb, Aleksander Vucic, iu ka kërkuar falje familjeve të viktimave.
“Marta Kos ka plotësisht të drejtë. Çfarë akti i neveritshëm të përpiqesh të nderosh kujtimin e një vrasësi masiv të dënuar. A u ka kërkuar falje Presidenti Vuçiç familjeve të viktimave?” ka shkruar Ischinger.