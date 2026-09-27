Një javë në SHBA, Kurti jep detaje nga takimet që ka realizuar: Biseduam për aktgjykimin e padrejtë në Hagë e zhvillime të tjera

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti javën e kaluar ka qëndruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përmes një postimi në Facebook, Kurti ka thënë se kjo vizitë ishte në kuadër të Javës së Nivelit të Lartë të Sesionit të 81-të të Asamblesë së Kombeve të Bashkuara. Ai ka dhënë detaje të takimeve që ka realizuar. “Nga…

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27/09/2026 20:50

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti javën e kaluar ka qëndruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Përmes një postimi në Facebook, Kurti ka thënë se kjo vizitë ishte në kuadër të Javës së Nivelit të Lartë të Sesionit të 81-të të Asamblesë së Kombeve të Bashkuara.

Ai ka dhënë detaje të takimeve që ka realizuar.

“Nga takimet me liderë e zyrtarë të lartë shtetesh mike të Republikës dhe me drejtues institucionesh ndërkombëtare, tek ato me mërgatën tonë të çmuar në New York. Ngritëm një sërë temash e diskutimesh, përfshirë aktgjykimin e padrejtë në Hagë, të zhdukurit me dhunë gjatë luftës së fundit, shqiptarët e Luginës së Preshevës të cilët për herë të parë ishin pjesë e delegacionit shtetëror të Kosovës, sikurse biseduam për ekonomi e për zhvillim, për siguri e për mbrojtje, si dhe për të ardhmen tonë euro-atlantike”, ka shkruar Kurti. /Lajmi.net/

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