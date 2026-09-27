Aktori Vedat Bajrami fton qytetarët në protestën e 1 Tetorit: Bashkë për Çlirimtarët

Aktori i njohur Vedat Bajrami ka ftuar qytetarët t’i bashkohen protestës së 1 Tetorit, kundër vendimit dënues të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.   Bajrami është shprehur se kjo protestë përcakton se kush duam të jemi si popull dhe shtet pas 16 shtatorit, përballë padrejtësisë.  …

ShowBiz

27/09/2026 19:59

Aktori i njohur Vedat Bajrami ka ftuar qytetarët t’i bashkohen protestës së 1 Tetorit, kundër vendimit dënues të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.

 

Bajrami është shprehur se kjo protestë përcakton se kush duam të jemi si popull dhe shtet pas 16 shtatorit, përballë padrejtësisë.

 

“Për ata që sakrifikuan për lirinë. Për drejtësinë. Për Çlirimtarët. Bashkë në shesh!”, ka shkruar ai.

 

JO NË EMRIN TIM

Sheshi: “Skënderbeu”

Ora: 16:00

Artikuj të ngjashëm

September 27, 2026

Noizy bëhet 40-vjeç, Loredana dhe Blerim Destani shkaktojnë të qeshura me...

September 27, 2026

Dani publikon fotografinë me Duan nga dasma në Kosovë: Fat i...

September 26, 2026

Erdhi në Kosovë për një aheng familjar, dalin pamje ku Dua...

September 26, 2026

Raportohet se Dua Lipa erdhi në një vizitë surprizë në Pejë...

Lajme të fundit

Një javë në SHBA, Kurti jep detaje nga...

Vuçiq jep dorëheqje nga posti i Presidentit të...

Zhegrova ngushton rezultatin nga penaltia, Kosova 1-3 Austria

Hamza del nga Qeveria pas takimit me Kurtin,...