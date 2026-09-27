Kurti takohet veçmas me Abdixhikun e Hamzën një ditë para seancës së Kuvendit

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka takuar sot liderët e partive opozitare. Saktësisht, këto takime i ka zhvilluar me kryetarin e PDK-së, Bedri Hamzën dhe atë të LDK-së, Lumir Abdixhikun. Lajmi.net përmes burimeve të veta ka mësuar se takimet janë realizuar veçmas dhe jo të tre sëbashku. Këto takime janë mbajtur një ditë para se…

Lajme

27/09/2026 19:10

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka takuar sot liderët e partive opozitare.

Saktësisht, këto takime i ka zhvilluar me kryetarin e PDK-së, Bedri Hamzën dhe atë të LDK-së, Lumir Abdixhikun.

Lajmi.net përmes burimeve të veta ka mësuar se takimet janë realizuar veçmas dhe jo të tre sëbashku.

Këto takime janë mbajtur një ditë para se të mbahet seanca e Kuvendit të Kosovës ku do të betohen deputetët e rinjë dhe do të emërohet nënkryetari i Kuvendit nga PDK.

PDK ka proceduar në kuvend kërkesë për ndryshimin e ligjit për Dhomat e Specializuara në Hagë, ndërkaq nuk dihet nëse kjo do të trajtohet nesër në Kuvend.

Kjo seancë e nesërme është pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese e cila ka thënë se Kuvendi është konstituuar me vonesë ndërkaq Qeverinë e ka parë si kushtetuese.

Kushtetuesja ka thënë se afati i fundit për zgjedhjen e Presidentit është 6 tetori.

Deri më tani, as Kurti, as Hamza e as Abdixhiku nuk kanë dhënë detaje për këto takime. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 27, 2026

Vuçiq jep dorëheqje nga posti i Presidentit të Serbisë, në stilin...

September 27, 2026

Aktori Vedat Bajrami fton qytetarët në protestën e 1 Tetorit: Bashkë...

September 27, 2026

Hamza del nga Qeveria pas takimit me Kurtin, një ditë para...

September 27, 2026

Trump refuzon propozimin për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, Irani thotë...

September 26, 2026

Erdogan: Kriminelët e luftës e kanë vendin në gjykatë, jo në OKB

September 26, 2026

​Trump refuzon propozimin e Iranit për armëpushim, Teherani vendos kushte për...

Lajme të fundit

Vuçiq jep dorëheqje nga posti i Presidentit të...

Zhegrova ngushton rezultatin nga penaltia, Kosova 1-3 Austria

Aktori Vedat Bajrami fton qytetarët në protestën e...

Hamza del nga Qeveria pas takimit me Kurtin,...