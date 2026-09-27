Zhegrova ngushton rezultatin nga penaltia, Kosova 1-3 Austria

Kosova ka arritur të shënojë në minutën e 83-të ndaj Austrisë. Pas një fauli nga Austria, arbitri jepë 11 metërshin dhe Edon Zhegrova realizon nga penalltia me një goditje të saktë e dërgoi topin në këndin e majtë të poshtëm, duke mposhtur portierin Christian Zawieschitzky. “Dardanët” tani kanë ngushtuar rezultatin në 3-1, me pak minuta…

Sport

27/09/2026 19:59

Kosova ka arritur të shënojë në minutën e 83-të ndaj Austrisë.

Pas një fauli nga Austria, arbitri jepë 11 metërshin dhe Edon Zhegrova realizon nga penalltia me një goditje të saktë e dërgoi topin në këndin e majtë të poshtëm, duke mposhtur portierin Christian Zawieschitzky.

“Dardanët” tani kanë ngushtuar rezultatin në 3-1, me pak minuta të mbetura deri në fund.

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