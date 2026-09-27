Hamza del nga Qeveria pas takimit me Kurtin, një ditë para seancës së Kuvendit
Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, është parë duke dalë nga ndërtesa e Qeverisë së Kosovës, pas një takimi me kryeministrin Albin Kurti. Edhe kryeministri Kurti është parë duke dalë nga ndërtesa e Qeverisë së Kosovës pas takimi me Hamzën. Sipas raportimeve, Kurti gjatë ditës ka zhvilluar takime edhe me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku. Deri…
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Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, është parë duke dalë nga ndërtesa e Qeverisë së Kosovës, pas një takimi me kryeministrin Albin Kurti.
Edhe kryeministri Kurti është parë duke dalë nga ndërtesa e Qeverisë së Kosovës pas takimi me Hamzën.
Sipas raportimeve, Kurti gjatë ditës ka zhvilluar takime edhe me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku.
Deri më tani, nuk ka detaje zyrtare rreth takimeve të zhvilluara.
Takimet e Kurtit me liderët opozitarë zhvillohen një ditë para seancës së Kuvendit të Kosovës, ku pritet të bëhet betimi i deputetëve të rinj dhe zgjedhja e nënkryetarit të Kuvendit nga radhët e PDK-së.
PDK-ja ka proceduar në Kuvend edhe kërkesën për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës, ndërsa ende nuk dihet nëse kjo çështje do të trajtohet në seancën e nesërme.
Seanca e Kuvendit vjen pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese, e cila ka konstatuar se Kuvendi është konstituuar me vonesë, ndërsa ka vlerësuar se Qeveria e Kosovës është zgjedhur në përputhje me Kushtetutën.
Në të njëjtin vendim, Gjykata Kushtetuese ka përcaktuar se afati i fundit për zgjedhjen e presidentit të Kosovës është 6 tetori.