Hamza del nga Qeveria pas takimit me Kurtin, një ditë para seancës së Kuvendit

Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, është parë duke dalë nga ndërtesa e Qeverisë së Kosovës, pas një takimi me kryeministrin Albin Kurti. Edhe kryeministri Kurti është parë duke dalë nga ndërtesa e Qeverisë së Kosovës pas takimi me Hamzën. Sipas raportimeve, Kurti gjatë ditës ka zhvilluar takime edhe me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku. Deri…

Lajme

27/09/2026 19:45

Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, është parë duke dalë nga ndërtesa e Qeverisë së Kosovës, pas një takimi me kryeministrin Albin Kurti.

Edhe kryeministri Kurti është parë duke dalë nga ndërtesa e Qeverisë së Kosovës pas takimi me Hamzën.

Sipas raportimeve, Kurti gjatë ditës ka zhvilluar takime edhe me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku.

Deri më tani, nuk ka detaje zyrtare rreth takimeve të zhvilluara.

Takimet e Kurtit me liderët opozitarë zhvillohen një ditë para seancës së Kuvendit të Kosovës, ku pritet të bëhet betimi i deputetëve të rinj dhe zgjedhja e nënkryetarit të Kuvendit nga radhët e PDK-së.

PDK-ja ka proceduar në Kuvend edhe kërkesën për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës, ndërsa ende nuk dihet nëse kjo çështje do të trajtohet në seancën e nesërme.

Seanca e Kuvendit vjen pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese, e cila ka konstatuar se Kuvendi është konstituuar me vonesë, ndërsa ka vlerësuar se Qeveria e Kosovës është zgjedhur në përputhje me Kushtetutën.

Në të njëjtin vendim, Gjykata Kushtetuese ka përcaktuar se afati i fundit për zgjedhjen e presidentit të Kosovës është 6 tetori.

Artikuj të ngjashëm

September 27, 2026

Vuçiq jep dorëheqje nga posti i Presidentit të Serbisë, në stilin...

September 27, 2026

Aktori Vedat Bajrami fton qytetarët në protestën e 1 Tetorit: Bashkë...

September 27, 2026

Kurti takohet veçmas me Abdixhikun e Hamzën një ditë para seancës...

September 27, 2026

Trump refuzon propozimin për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, Irani thotë...

September 26, 2026

Erdogan: Kriminelët e luftës e kanë vendin në gjykatë, jo në OKB

September 26, 2026

​Trump refuzon propozimin e Iranit për armëpushim, Teherani vendos kushte për...

Lajme të fundit

Vuçiq jep dorëheqje nga posti i Presidentit të...

Zhegrova ngushton rezultatin nga penaltia, Kosova 1-3 Austria

Aktori Vedat Bajrami fton qytetarët në protestën e...

Austria e thellon epërsinë, 3-0 ndaj Kosovës