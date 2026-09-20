Nis dita e pestë e protestës në Prishtinë, qytetarët valvisin flamurin kombëtar
Në sheshin “Skënderbeu” në kryeqytet, edhe sot janë mbledhur numër i madh i protestuesve për të protestuar pas vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë. Protesta ka nisur duke u valvitur flamuri i madh kombëtar i cili gjithashtu e ka edhe emblemën e UÇK-së. Që nga e mërkura kur është marrë ky vendim, sheshi “Skënderbeu” çdo…
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Në sheshin “Skënderbeu” në kryeqytet, edhe sot janë mbledhur numër i madh i protestuesve për të protestuar pas vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë.
Protesta ka nisur duke u valvitur flamuri i madh kombëtar i cili gjithashtu e ka edhe emblemën e UÇK-së.
Që nga e mërkura kur është marrë ky vendim, sheshi “Skënderbeu” çdo natë ka qenë i mbushur plotë me protestues.
Protestat përveç të mërkurën, ditëve të tjera kanë qenë paqësore dhe pa incidente, por Policia po vazhdoj ta mban rendin.
Protesta do të vazhdoj edhe ditëve të tjera. /Lajmi.net/