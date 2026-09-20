Çitaku: Kosova në këmbë, s’kemi me u ndalë!

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale lidhur me zhvillimet e fundit në vend. “Kosova në këmbë. S’kemi me u ndalë. Deri në liri!”, ka shkruar Çitaku në postimin e saj. Sonte është nata e 5 që në sheshin “Skënderbeu” është duke u mbajtur protestë, ku…

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20/09/2026 21:36

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale lidhur me zhvillimet e fundit në vend.

“Kosova në këmbë. S’kemi me u ndalë. Deri në liri!”, ka shkruar Çitaku në postimin e saj.

Sonte është nata e 5 që në sheshin “Skënderbeu” është duke u mbajtur protestë, ku shumë qytetarë i janë bashkuar thirrjes për mbështetje për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët janë dënuar në shkallën e parë në Gjykatën  Speciale në Hagë.

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