Endrit Thaçi dhe Klestor Veseli marrin pjesë edhe sot në protestë, shoqërohen nga Ledri Vula dhe komandanti Bekim Shyti
Në protestën që po zhvillohet në sheshin “Skënderbeu” për të kundërshtuar vendimin e Gjykatës Speciale në Hagë, po marrin pjesë eshte fytyra publike. Në këtë protestë, tash e pesë ditë po marrin pjesë edhe djali i Hashim Thaçit, Endrit Thaçi dhe ai i Kadri Veselitm, Klestor Veseli, shkruan lajmi.net.. Prania e tyre në protestë në…
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Në protestën që po zhvillohet në sheshin “Skënderbeu” për të kundërshtuar vendimin e Gjykatës Speciale në Hagë, po marrin pjesë eshte fytyra publike.
Në këtë protestë, tash e pesë ditë po marrin pjesë edhe djali i Hashim Thaçit, Endrit Thaçi dhe ai i Kadri Veselitm, Klestor Veseli, shkruan lajmi.net..
Prania e tyre në protestë në vazhdimësi është përcjell me brohorima nga protestuesit.
Sot bashkë me ta është parë edhe këngëtari i njohur Ledri Vula i cili do ta mbaj një fjalim. /Lajmi.net/