Nichi e përball me pyetje Fuegon për ndarjen nga bashkëshortja: Nëse e ke respektuar gruan, pse u ndave?
Një përballje mes Nichit dhe Fuegos është zhvilluar në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, ku nuk kanë munguar as pyetjet pikante. Gjatë diskutimit, Nichi e ka vënë Fuegon përballë një pyetjeje lidhur me ndarjen e tij nga bashkëshortja. “Nëse e ke respektuar gruan, pse u ndave?”, ishte pyetja që Nichi ia drejtoi Fuegos.…
ShowBiz
Një përballje mes Nichit dhe Fuegos është zhvilluar në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, ku nuk kanë munguar as pyetjet pikante.
Gjatë diskutimit, Nichi e ka vënë Fuegon përballë një pyetjeje lidhur me ndarjen e tij nga bashkëshortja.
“Nëse e ke respektuar gruan, pse u ndave?”, ishte pyetja që Nichi ia drejtoi Fuegos.
Kjo pyetje nxiti diskutim mes dy banorëve, duke tërhequr vëmendjen e të pranishmëve në shtëpi. /Lajmi.net/