Nichi e përball me pyetje Fuegon për ndarjen nga bashkëshortja: Nëse e ke respektuar gruan, pse u ndave?

Një përballje mes Nichit dhe Fuegos është zhvilluar në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, ku nuk kanë munguar as pyetjet pikante. Gjatë diskutimit, Nichi e ka vënë Fuegon përballë një pyetjeje lidhur me ndarjen e tij nga bashkëshortja. “Nëse e ke respektuar gruan, pse u ndave?”, ishte pyetja që Nichi ia drejtoi Fuegos.…

ShowBiz

08/11/2026 13:18

Një përballje mes Nichit dhe Fuegos është zhvilluar shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, ku nuk kanë munguar as pyetjet pikante.

Gjatë diskutimit, Nichi e ka vënë Fuegon përballë një pyetjeje lidhur me ndarjen e tij nga bashkëshortja.

“Nëse e ke respektuar gruan, pse u ndave?”, ishte pyetja Nichi ia drejtoi Fuegos.

Kjo pyetje nxiti diskutim mes dy banorëve, duke tërhequr vëmendjen e pranishmëve shtëpi. /Lajmi.net/

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