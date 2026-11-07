“Mos fol, mos ma luaj feministen aty” – Eskalon debati mes Anjezës dhe Zojës, ndërhyjnë banorët për të evituar rrahjen

Situata në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5 është tensionuar, teksa këtë herë në qendër të vëmendjes kanë qenë Anjeza dhe Zoja. Gjithçka nisi pasi Zoja i kërkoi Anjezës që të mos përzihej në debatet e saj, duke i drejtuar edhe disa fjalë të ashpra. “Nëse nuk e kupton muhabetin, mos fol, mos ma…

ShowBiz

07/11/2026 16:42

Situata në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5 është tensionuar, teksa këtë herë në qendër të vëmendjes kanë qenë Anjeza dhe Zoja.

Gjithçka nisi pasi Zoja i kërkoi Anjezës që të mos përzihej në debatet e saj, duke i drejtuar edhe disa fjalë të ashpra.

“Nëse nuk e kupton muhabetin, mos fol, mos ma luaj feministen aty”, i tha Zoja mes tjerash.

Por Anjeza nuk qëndroi e heshtur dhe iu kundërpërgjigj menjëherë, duke deklaruar:

“Prej sotit çdo temë që diskutohet ka me qenë pjesë” – i tha ajo.

Përplasja mes tyre vazhdoi me tone të larta, duke e tensionuar edhe më shumë atmosferën në shtëpi.

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