Shkurte Fejza publikon duetin e ri me vajzën e saj, Gresën – kënga i kushtohet nënave që humbën bijtë në luftë

Këngëtarja e njohur Shkurte Fejza ka sjellë projektin e saj më të ri muzikor në bashkëpunim me vajzën e saj, Gresën. Dueti mban titullin “Nënat Tona” dhe i kushtohet sakrificës së nënave shqiptare që humbën djemtë e tyre gjatë luftës, transmeton lajmi.net. Projekti është publikuar i shoqëruar me videoklip, ndërsa për tekstin dhe muzikën është…

ShowBiz

08/11/2026 00:01

Këngëtarja e njohur Shkurte Fejza ka sjellë projektin e saj më të ri muzikor në bashkëpunim me vajzën e saj, Gresën.

Dueti mban titullin “Nënat Tona” dhe i kushtohet sakrificës së nënave shqiptare që humbën djemtë e tyre gjatë luftës, transmeton lajmi.net.

Projekti është publikuar i shoqëruar me videoklip, ndërsa për tekstin dhe muzikën është kujdesur kompozitori Ilir Berani.

Përmes kësaj kënge, Shkurte Fejza dhe Gresa sjellin një dedikim për dhimbjen, sakrificën dhe qëndresën e nënave që përjetuan humbjen e më të dashurve të tyre gjatë luftës./lajmi.net/

 

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