Katër shoferë kapen duke vozitur në gjendje të dehur në Ferizaj, njëri kishte 1.73 promilë alkool

Katër shoferë janë ndëshkuar nga Policia e Kosovës në Ferizaj, pasi janë kapur duke drejtuar automjetet nën ndikimin e alkoolit. Sipas njoftimit të Policisë, rastet janë evidentuar në rrugët “Brahim Ademi” dhe “Remzi Hoxha”, ku zyrtarët policorë kanë ndaluar katër automjete dhe kanë testuar drejtuesit e tyre me alkooltest. Nga rezultatet e testimit është konstatuar…

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08/11/2026 13:40

Katër shoferë janë ndëshkuar nga Policia e Kosovës Ferizaj, pasi janë kapur duke drejtuar automjetet nën ndikimin e alkoolit.

Sipas njoftimit Policisë, rastet janë evidentuar rrugët “Brahim Ademi” dhe “Remzi Hoxha”, ku zyrtarët policorë kanë ndaluar katër automjete dhe kanë testuar drejtuesit e tyre me alkooltest.

Nga rezultatet e testimit është konstatuar se njëri nga shoferët kishte 1.73 promilë alkool gjak, ndërsa tre tjerët rezultuan me 1.44, 1.19 dhe 0.63 promilë.

Për shkeljet e kryera, shoferët janë dënuar me gjoba nga 200 deri 400 euro, dy ose tri pikë negative, si dhe ndalesë drejtimit automjeteve për një periudhë prej tre deri nëntë muaj.

Policia vazhdon bëjë thirrje për respektimin e rregullave trafikut dhe shmangien e drejtimit automjeteve nën ndikimin e alkoolit. /Lajmi.net/

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