Policia arreston një person në Prishtinë, dyshohet për rreth 14 raste të vjedhjeve të rënda

Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për përfshirje në rreth 14 raste të vjedhjeve të rënda në Prishtinë. Lajmi është bërë i ditur përmes një komunikate zyrtare të Policisë së Kosovës, ku thuhet se arrestimi është rezultat i një pune intensive hetimore dhe operacionale nga Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit. I arrestuari…

Lajme

08/11/2026 13:38

Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për përfshirje në rreth 14 raste të vjedhjeve të rënda në Prishtinë.

Lajmi është bërë i ditur përmes një komunikate zyrtare të Policisë së Kosovës, ku thuhet se arrestimi është rezultat i një pune intensive hetimore dhe operacionale nga Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit.

I arrestuari është identifikuar me inicialet R.I., shtetas i Republikës së Kosovës.

Sipas Policisë, pas intervistimit dhe në koordinim me Prokurorin e Shtetit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.

Hetimet lidhur me rastet e dyshuara janë zhvilluar nga Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 8, 2026

Kryeministri britanik Andy Burnham i dërgon letër urimi Albin Kurtit, thekson...

November 8, 2026

Berisha: Rama ka marrë makinat shurdhuese kundër studentëve protestues si Vuçiçi...

November 8, 2026

PDK-ja në udhëkryq, analistët paralajmërojnë për ndikimin e grupeve të interesit...

November 8, 2026

Katër shoferë kapen duke vozitur në gjendje të dehur në Ferizaj,...

November 8, 2026

KE-ja ul flamujt në gjysmështizë në nderim të viktimave të sulmit...

November 8, 2026

Aksident i rëndë në Kroaci: Dy të vdekur dhe 33 të...

Lajme të fundit

Kryeministri britanik Andy Burnham i dërgon letër urimi...

Derbi i La Ligas, Atletico Madrid – Barcelona

Berisha: Rama ka marrë makinat shurdhuese kundër studentëve...

PDK-ja në udhëkryq, analistët paralajmërojnë për ndikimin e...