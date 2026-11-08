Policia arreston një person në Prishtinë, dyshohet për rreth 14 raste të vjedhjeve të rënda
Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për përfshirje në rreth 14 raste të vjedhjeve të rënda në Prishtinë. Lajmi është bërë i ditur përmes një komunikate zyrtare të Policisë së Kosovës, ku thuhet se arrestimi është rezultat i një pune intensive hetimore dhe operacionale nga Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit. I arrestuari…
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Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për përfshirje në rreth 14 raste të vjedhjeve të rënda në Prishtinë.
Lajmi është bërë i ditur përmes një komunikate zyrtare të Policisë së Kosovës, ku thuhet se arrestimi është rezultat i një pune intensive hetimore dhe operacionale nga Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit.
I arrestuari është identifikuar me inicialet R.I., shtetas i Republikës së Kosovës.
Sipas Policisë, pas intervistimit dhe në koordinim me Prokurorin e Shtetit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.
Hetimet lidhur me rastet e dyshuara janë zhvilluar nga Sektori i Hetimeve të Kryeqytetit. /Lajmi.net/