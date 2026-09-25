Limaj: Shteti dhe populli i Kosovës nuk lejojnë që t’i rishkruhet historia
Kryetari i Nismës, Fatmir Limaj, tha se aktgjykimi i Gjykatës Speciale në Hagë ka nxitur një ndjenjë krenarie te qytetarët e Kosovës për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës dhe kontributin e saj në çlirimin e vendit. Limaj, pjesëmmarës në protestën e sontme :Jo në emrin tim”, tha se pas vendimit të gjykatës është dëshmuar ajo që,…
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Kryetari i Nismës, Fatmir Limaj, tha se aktgjykimi i Gjykatës Speciale në Hagë ka nxitur një ndjenjë krenarie te qytetarët e Kosovës për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës dhe kontributin e saj në çlirimin e vendit.
Limaj, pjesëmmarës në protestën e sontme :Jo në emrin tim”, tha se pas vendimit të gjykatës është dëshmuar ajo që, sipas tij, është ditur gjithmonë, se UÇK-ja përfaqëson identitetin e kombit dhe të lirisë së Kosovës.
“Besoj që kjo situatë e rëndë pas vendimit të Gjykatës në Hagë ka çuar atë që ne e kemi ditur gjithmonë: Ushtria Çlirimtare e Kosovës është identitet i këtij kombi, i lirisë dhe siç kemi thënë ndërdijen e popullit të Kosovës e posaçërisht djemve e vajzave për të çliruar këto ditë kanë nxjerrë në pah që ndihen krenarë për baballarët e tyre. Ai produkt është vetë liria, shteti e krejt aio qe sot e gëzoni”, tha ai.
Ai theksoi se aktgjykimi nuk duhet të shihet vetëm në raport me individët që po gjykohen, por si pjesë e një përpjekjeje për të ndryshuar interpretimin e historisë së Kosovës.
“Ndihem mirë që njerëzit e kanë kuptuar që ky aktgjykim nuk ka të bëjë me individin se ky aktgjykim ka një objektiv për të shlyer një histori e për të rishkruar një histori. Shteti dhe populli i Kosovës nuk lejon që t’i rishkruhet historia”, tha ai.