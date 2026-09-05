“Nëse s’mbërrijmë me zgjedhë presidentin…”, Kusari-Lila paralajmëron zgjedhje në fund të vjeshtës apo në dimër
Ministrja në detyrë, Mimoza Kusari-Lila ka thënë se sipas të gjitha gjasave, vendi do të shkojë në zgjedhje në fund të këtij viti. Kusari ka thënë se vendi do shkojë në zgjedhje sërish nëse ‘’’s’mbërrijmë me zgjedh presidentin’’ “Sa herë kemi shku në zgjedhje prej vitit të kaluar. Na kemi shku në zgjedhe vitin e…
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Ministrja në detyrë, Mimoza Kusari-Lila ka thënë se sipas të gjitha gjasave, vendi do të shkojë në zgjedhje në fund të këtij viti.
Kusari ka thënë se vendi do shkojë në zgjedhje sërish nëse ‘’’s’mbërrijmë me zgjedh presidentin’’
“Sa herë kemi shku në zgjedhje prej vitit të kaluar. Na kemi shku në zgjedhe vitin e kaluar në shkurt, në dhjetor, sivjet në qershor, e sipas të gjitha gjasave, prapë po shkojmë kah vjeshta, fundi i vjeshtës ose në dimër në zgjedhje. Po, po duket nëse s’mrrim me zgjedh president, kemi me shku në zgjedhje ”, tha ajo në KlanKosova.