“Nëse s’mbërrijmë me zgjedhë presidentin…”, Kusari-Lila paralajmëron zgjedhje në fund të vjeshtës apo në dimër

Ministrja në detyrë, Mimoza Kusari-Lila ka thënë se sipas të gjitha gjasave, vendi do të shkojë në zgjedhje në fund të këtij viti. Kusari ka thënë se vendi do shkojë në zgjedhje sërish nëse ‘’’s’mbërrijmë me zgjedh presidentin’’ “Sa herë kemi shku në zgjedhje prej vitit të kaluar. Na kemi shku në zgjedhe vitin e…

Lajme

05/09/2026 08:13

Ministrja në detyrë, Mimoza Kusari-Lila ka thënë se sipas të gjitha gjasave, vendi do të shkojë në zgjedhje në fund të këtij viti.

Kusari ka thënë se vendi do shkojë në zgjedhje sërish nëse ‘’’s’mbërrijmë me zgjedh presidentin’’

“Sa herë kemi shku në zgjedhje prej vitit të kaluar. Na kemi shku në zgjedhe vitin e kaluar në shkurt, në dhjetor, sivjet në qershor, e sipas të gjitha gjasave, prapë po shkojmë kah vjeshta, fundi i vjeshtës ose në dimër në zgjedhje. Po, po duket nëse s’mrrim me zgjedh president, kemi me shku në zgjedhje ”, tha ajo në KlanKosova.

Artikuj të ngjashëm

September 5, 2026

Witkoff dhe Kushner drejt Rusisë e Ukrainës, Trump: Kanë me vete...

September 5, 2026

Ramadani: Sonte skadon edhe afati sipas interpretimit politik të VV-së për...

September 5, 2026

Zjarri në Himarë, Bashkia del me thirrje urgjente për banorët dhe turistët

September 4, 2026

Trump për Nënë Terezën: Ajo përfaqësonte më të mirën tek secili...

September 4, 2026

Aktakuzë ndaj Andrew Tate në Rumani, akuzohet për trafikim të të...

September 4, 2026

JD Vance: Me Iranin nuk është më një luftë, përplasjet e...

Lajme të fundit

Witkoff dhe Kushner drejt Rusisë e Ukrainës, Trump:...

Ramadani: Sonte skadon edhe afati sipas interpretimit politik...

Zjarri në Himarë, Bashkia del me thirrje urgjente për banorët dhe turistët

Punime në rrjet, këto zona mbesin pa rrymë sot