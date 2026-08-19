Në mes të krizës politike, Nexhmedin Spahiu e propozon veten për President: Vetëm një njeri serioz mund ta marrë këtë detyrë

Profesori i shkencave politike dhe analisti, Nexhmedin Spahiu, e ka propozuar veten e tij për President Nisur nga ngërçi politik në të cilin ka ngecur Kosova, Spahiu ka thënë se vetëm ai mundet ta marrë këtë detyrë. Në një postim të Shkëlzen Gashit, Spahiu ka thënë se duhet të përkrahet nga çdo dashamirë i Kosovës.…

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19/08/2026 22:35

Profesori i shkencave politike dhe analisti, Nexhmedin Spahiu, e ka propozuar veten e tij për President

Nisur nga ngërçi politik në të cilin ka ngecur Kosova, Spahiu ka thënë se vetëm ai mundet ta marrë këtë detyrë.

Në një postim të Shkëlzen Gashit, Spahiu ka thënë se duhet të përkrahet nga çdo dashamirë i Kosovës.

“Këtu vetëm një njeri serioz mundet me e marrë këtë detyrë në këtë katrahurë, me përgjegjësi e bindje të plotë se e qet në terezi, e ky është Nexhmedin Spahiu. Çdo dashamir i Kosovës ish dashtë me e përkrah”, thuhet në një koment të analistit Spahiu.

Gashi kishte shkruar se si posti i presidentit nuk po shihej më si privilegj nga akademikët por si zhytje në baltë

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